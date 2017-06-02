Samanyolu Haber /Gündem / Engelli KHK mağduru Veli Saçılık'a plastik mermi yağmuru /02 Haziran 2017 01:53

Engelli KHK mağduru Veli Saçılık'a plastik mermi yağmuru

Polisin abluka altına aldığı Ankara Yüksel Caddesi'ne işlerine geri dönebilmek talebiyle eylem yapan KHK mağdurlarına 205'inci günde de müdahale edildi, polis tek kolu olmayan Veli Saçılık'ı plastik mermiyle defalarca vurdu, o görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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İşimizi geri istiyoruz" diyerek Ankara Yüksel Caddesi'nde direnişe devam eden açlık grevindeki Esra Özakça ve Veli Saçılık'a eylemlerinin 205. gününde yine polis müdahalesi geldi.

Polisler, Esra Özakça ve Veli Saçılık'ı yerde sürükleyerek gözaltına almak istedi. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine geri adım atan polisler Özakça ve Saçılık'ı bırakmak zorunda kaldı. 

Müdahale sonrasında Veli Saçılık sosyal medyada vücudundaki plastik mermi izlerini paylaştı.

Saçılık, 5 Temmuz 2000 tarihinde tutuklu bulunduğu Burdur Cezaevi'ndeki operasyon sırasında kolunu kaybetmişti.

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