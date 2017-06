Hükümetin TOKİ vergisi bazı ithal malları vurdu...

Kararla, AB ve Türkiye’nin diğer ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında, anlaşma hükümlerinin ülkeler ve eşya açısından farklılık arz etmesi sonucunda Türkiye aleyhine ortaya çıkan tarife farklılıklarının giderilmesi amaçlanıyor. Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.





Güney Afrika’da Mercedes, BMW, Volkswagen, Toyota, General Motors, Nissan, Renault ve Ford gibi uluslararası markaların fabrikaları bulunuyor. Ancak Türkiye’ye ithal edilecek otomobillere getirilecek ek vergi şu an için sadece Mercedes-Benz Türk’ü etkiliyor. Çünkü Mercedes, Güney Afrika’dan Türkiye’de satışlarının yüzde 40’ını oluşturan 1.6 litre dizel ve benzinli C Serisi modellerini ithal ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de toplam 32 bin 666 adet otomobil satan Mercedes’in toplam satışının 13 bin 237 adedi bu araçlardan oluşmuştu. Dolayısıyla Güney Afrika’dan ithalata konan bu ek vergi şu an sadece Mercedes’i etkilemiş görünüyor. Yüzde 10’luk ek verginin fiyatlara yaklaşık yüzde 5 zam olarak yansıması bekleniyor. Diğer taraftan BMW, Güney Afrika’da 3 Serisi üretirken, Borusan Otomotiv yetkilileri Afrika’dan ithalat yapmadıklarını tüm 3 Serisi modellerini Almanya’dan aldıklarını açıkladılar. Volkswagen Türkiye yetkilileri de Güney Afrika’da Polo üretildiğini ama Türkiye’ye bu araçların ithal edilmediğini belirttiler. Türkiye’ye Polo modeli Almanya’dan ithal ediliyor. Ford Otosan ise Güney Afrika’daki Ford fabrikasından sadece pick-up modeli Ranger’ı ithal ettiklerini ancak bu aracın da otomobil sınıfında yer almadığını hatırlattılar.









Mercedes’in 2016 yılında sattığı 32 bin 666 adet otomobilin 13 bin 237 adedi 1.6 litre dizel ve benzinli motorlara sahip C Serisi ‘nden oluştu.





ALMANYA FORMÜLÜ





Mercedes-Benz Türk’ten ek vergiye ilişkin ise şu açıklama yapıldı: “Bakanlar Kurulu’nun, Resmi Gazetede yayımlanan ‘Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Kararı’ ile Güney Afrika menşeli, silindir hacmi 1500-1600 cc arasındaki A.TR belgeli binek otomobil ithalatında CIF bedelinin yüzde 10’u oranında ilave Toplu Konut Fonu alınması kararlaştırıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Mercedes-Benz’in Güney Afrika’da kurulu fabrikasında üretilen ve Mercedes-Benz Türk olarak Güney Afrika Mercedes-Benz şirketinden ithal ettiğimiz C-Serisi Sedan modellerimiz bu karara dâhil olmuş durumdadır. Mercedes-Benz Türk olarak, söz konusu karar kapsamında olan modellerimizi, Almanya’dan ithal etmek de dâhil olmak üzere, pek çok seçeneğin değerlendirmeye alındığı karar sürecine girdiğimizi ve nihai kararı önümüzdeki dönemde alacağımızı belirtmek isteriz.”





JETTA’YA DA MEKSİKA VERGİSİ YAPILMIŞTI





HÜKÜMET 2011 yılında da Volkswagen’in Türkiye’de en çok sattığı modeli Jetta’yı frenlemek için bu aracın üretilip ithal edildiği Meksika’yla ticarete ek yükümlülükler getirmişti. Bakanlar Kurulu’nun kararıyla 1 Ağustos 2011’den itibaren Meksika menşeli otomobillerin ek mali yükümlülük olarak CIF (Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun) bedelinin yüzde 10’u oranında ilave toplu konut fonu kesilmeye başlanmıştı. Meksika’dan Türkiye’ye sadece Jetta ithal edildiği için de en büyük darbeyi Volkswagen’in Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv yemişti. Doğuş şu anda Jetta’yı Almanya’dan ithal etse de Meksika’dan geldiği için yüzde 10’luk ek vergiyi hala ödüyor.