Enflasyon ilk çeyrekte çift haneye çıkabilir

Piyasalar bir erken seçime bile gitme ihtimali olan referandum sürecini siyasi bir endişe olarak görüyor. Ancak sürecinin tamamlanmış olmasının ise yeniden ekonomi reformlarına dönüş için önemli bir fırsat olarak görüyorlar.
Kurdaki hızlı artışın etkisiyle enflasyonun bu yılın ilk çeyreğinde çift haneye çıkabileceğini özellikle kur artışının ulaştırma, inşaat ve enerji gibi sektörlere yansımasının Ocak ile birlikte belirginleşmesini beklendiğini belirtti.
"Enflasyonda çift hane ilk çeyrekte görülecektir ancak referandum ile birlikte kur da gerilemeye başlayacaktır. 2016 seviyelerine dönüş mümkün olmayabilir ama ekonomiye odaklanma sırası gelecek" diyen aynı kaynak, "Enflasyon yıl sonunda maksimum yüzde 8 seviyesinde olacaktır, artık yüzde 6.5'lik seviye çok mümkün değil" dedi.
Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi bu yıl için yüzde 5 enflasyon tahmini ise yüzde 6.5 seviyesinde bulunuyor.
Dolar/TL dolardaki küresel değer kazancı trendinin yanısıra jeopolitik, siyasi endişeler ve TCMB'nin siyasi nedenlerle enflasyondaki yükseliş de faiz aracını yeterince kullanamayabileceği endişeleriyle yükseliyor. Kur 3.9417 seviyesindeki tarihi zirveyi gördükten sonra bugün 3.75'in hemen üzerinde seyrediyor.
Büyümenin 2016'da yüzde 2.5 seviyesinde beklendiğini kaydeden aynı kaynak, "Nisan'daki referandum sonrası özellikle özel sektörün bekleyen yatırımları planlandığı gibi gelirse, ki böyle bir beklenti kesinlikle var, bu yıl ikinci yarıda büyüme hız kazanacaktır" dedi.
Belirsizlik nedeniyle yatırımlar geçen yılın ikinci yarısından itibaren beklemede. Ekonomi yetkilileri de yatırımcıların önemli bir bölümünün planlanan yatırımlarını referandum sonrasına ertelediklerini belirtiyorlar.
Aynı kaynak, Orta Vadeli Program'da yüzde 4.4 olan büyüme tahminine ulaşılmasının kolay olmayacağını kaydederek, "Yüzde 3.5-4 büyümeyi yakalamak mümkün olabilir" dedi.