Enflasyon ilk çeyrekte çift haneye çıkabilir

Piyasalar bir erken seçime bile gitme ihtimali olan referandum sürecini siyasi bir endişe olarak görüyor. Ancak sürecinin tamamlanmış olmasının ise yeniden ekonomi reformlarına dönüş için önemli bir fırsat olarak görüyorlar.

Kurdaki hızlı artışın etkisiyle enflasyonun bu yılın ilk çeyreğinde çift haneye çıkabileceğini özellikle kur artışının ulaştırma, inşaat ve enerji gibi sektörlere yansımasının Ocak ile birlikte belirginleşmesini beklendiğini belirtti.







"Enflasyonda çift hane ilk çeyrekte görülecektir ancak referandum ile birlikte kur da gerilemeye başlayacaktır. 2016 seviyelerine dönüş mümkün olmayabilir ama ekonomiye odaklanma sırası gelecek" diyen aynı kaynak, "Enflasyon yıl sonunda maksimum yüzde 8 seviyesinde olacaktır, artık yüzde 6.5'lik seviye çok mümkün değil" dedi.





Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi bu yıl için yüzde 5 enflasyon tahmini ise yüzde 6.5 seviyesinde bulunuyor.