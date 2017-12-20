Samanyolu Haber /Gündem / Enes Kanter'in 4 yıl hapsi isteniyor! /20 Aralık 2017 11:38

Enes Kanter'in 4 yıl hapsi isteniyor!

Hizmet Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen NBA oyuncusu Enes Kanter hakkında farklı tarihlerde birden fazla kez Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla iddianame düzenlendi. Kanter'in 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

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Enes Kanter için 4 yıla kadar hapis istendi 

Sabah'ın haberine göre İstanbul Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Enes Kanter'in sosyal paylaşım Erdoğan'ı hedef alan küçük düşürücü ve incitici mesajlar verildiği iddia edildi. İddianamede, Kanter'in yayınladığı mesajla Cumhurbaşkanı'nı tahkir ve tezyif ettiği öne sürüldü.

Kanter'in 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi istenirken, suçun aleni işlendiği gerekçesiyle cezanın altıda biri oranında artırılması talep edildi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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