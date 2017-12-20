Samanyolu Haber /Gündem / AKP düşüşte MHP baraj altı /20 Aralık 2017 11:18

AKP düşüşte MHP baraj altı

AKP'ye yakın araştırma şirketi ANAR'ın son anketine göre AKP 1 Kasım 2015 seçimlerinden 3 puan geride, aynı seçimde yüzde 11.9 oy alan MHP ise yüzde 7'ye gerileyerek baraj altına düşüyor.

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Hükümete yakın şirketin son anketi: AKP geriliyor, MHP baraj altı

AKP'ye yakın araştırma şirketi ANAR'ın Genel Müdürü İbrahim Uslu, son anketini Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan'a açıkladı.

Çevikcan, Uslu ile görüşmesini Milliyet'teki bugünkü köşesinden şu ifadelerle paylaştı:

ANAR’ın son anketine göre AKP, 1 Kasım 2015 seçiminden 3 puan geride, yüzde 46-47 seviyesinde.

Aynı seçimde yüzde 11.9 oy alan MHP yüzde 7’ye, yüzde 25 oy alan CHP yüzde 22’ye gerilemiş durumda.

Uslu, kayıpların ağırlıklı olarak İYİ Parti’ye gittiğini düşünüyor.

Kararsızların oranının ise sandığa gitmeyen yüzde 10 hesaplandığında yüzde 15 dolaylarında olduğunu belirtiyor.
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