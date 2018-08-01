Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Enerji zamlarını yılbaşına kadar erteleyin' /01 Ağustos 2018 15:46

'Enerji zamlarını yılbaşına kadar erteleyin'

Sektör temsilcileri sanayicinin en büyük maliyet kalemlerinden elektrik ve doğalgaz zammının ertelenmesini istiyor

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Elektrik ve doğalgaza yüzde 9 ile 14 arasında gelen zamların tıpkı akaryakıtta olduğu gibi tüm ürünlere zam olarak yansıyacağını ve bunun da enflasyona olumsuz etki edeceğini belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, zamların yılbaşına ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt zamlarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için daha önce gelen zam oranında ÖTV'den indirim yapılmasını talep ettiklerini belirtti.

Palandöken, "Tam da bizim önerdiğimiz şekilde yapılan uygulama ile akaryakıta gelen zam kadar ÖTV'de indirim yapılıyor. Bu da fiyatların stabil kalmasını sağladığı için enflasyon oranının artmasına hiçbir şekilde olumsuz etki etmiyor. Elektrik ve doğalgazdaki vergi yükü akaryakıtta olduğu kadar olmadığı için aynı uygulamanın elektrik ve doğalgazda yapılması zor. Bunun için de zamların ocak ayına kadar ertelenmesi gerekir" diye konuştu.

'ENERJİ KALEMLERİNE GELEN FİYAT ARTIŞI TÜM HİZMETLERİN FİYATINI ARTIRACAK'

Dünyanın aktardığı habere göre, elektrik ve doğalgazın sanayicinin en önemli girdilerinden olduğunun altını çizen Palandöken, şunları söyledi:

"Sadece sanayici için değil esnaf ve sanatkâr için de en önemli iki maliyet unsurundan birisi işçi ücret ve yan ödemeleri diğeri de enerji. Enerji kalemlerine gelen fiyat artışı tüm mal ve hizmetlerin fiyatını artıracaktır. Esnaf ve sanatkârımız en yüksek tarifeden elektriği ödeyen kesim olduğu için de bu zamdan en çok esnafımız etkilenecek. Bu nedenle zamların yılbaşına kadar ertelenmesi sanayiciyi ve esnafı rahatlatacağı gibi enflasyon oranlarının daha fazla artmasına da etki etmeyecektir."
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