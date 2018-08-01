Samanyolu Haber /Dünya / Rusya: Türk askerinin Suriye'den çıkması için ısrarcı olacağız /01 Ağustos 2018 15:50

Rusya: Türk askerinin Suriye'den çıkması için ısrarcı olacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, ‘operasyonlar ve görevleri’ bittikten sonra askerlerin Aziz ve Cerablus arasındaki alandan geri çekilmesi taleplerini Türkiye'ye ilettiklerini belirterek, ‘gereken koşullara ulaşıldığında ‘Türk askerlerinin çekilmesi gerektiği konusunda ısrarcı olacaklarını’ söyledi.

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Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre Lavrentyev, Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığına dair şu ifadeleri kullandı:

-Türk askerler tarafından kontrol edilen bölgelere gelirsek, burası Azez ile Cerablus arasında kalan çok büyük bir alan. Türkiye İdlib'deyse nizam sağlanması için kendi üstüne belirli sorumluluklar aldı.

"Bölgelerde sivillerin güvenli bir biçimde yaşaması için gereken koşullar oluştuğunda..."

-Fakat biz her zaman bu bölgelerdeki operasyonları ile görevleri bittikten sonra Türk askerlerinin buralardan çekilmesi gerektiğini söyledik. Bu bölgelerde sivillerin güvenli bir biçimde yaşaması için gereken koşullar oluştuğunda Türk askerlerin buralardan çekilmesi gerektiği konusunda ısrarcı olacağız. Sonra da bu bölgelerin birleşme süreci devam edecek.

-Türkiye'de 3.5 milyon göçmen yaşıyor. Bu kadar insana bakabilmek için kendilerinin (Türkiye) de yardıma gereksinimi var. Bu nedenle biz de Ankara'dayken göçmenlerin kendi evlerine dönebilmeleri için bir çalışma planı hazırlama teklifini gündeme getirdik.
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