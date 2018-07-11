Enerji sektörünü kur elektriği çarptı

Enerji sektörünün borcu şirketleri ve bankaları düşündürmeye başladı. Şirketlerin uzun vadede ödemeleri gereken 51 milyar dolar borçları bulunuyor. Kur maliyeti şirketleri zorlarken yapılandırma başvurularının ardı ardına geldiği ifade ediliyor.







Bloomberg'de yer alan bir habere göre, Türkiye'deki enerji şirketlerinin borçları dikkat çekiyor. Elektrik Üreticileri Derneği’nin rakamlarına göre son yıllarda değer kaybeden Türk Lirası borçların ödenmesini güçleştiriyor.





ŞİRKETLER FİYATLARINI AYARLAYAMIYOR





Haberde 2010 yılından bu yana Türk Lirası'ndaki değer kaybının yüzde 68 olduğuna vurgu yapılıyor. TÜSİAD'ın baş ekonomisti Zümrüt İmamoğlu enerji şirketlerinin borçlarının ödeme güçlüğünde tek ölçütün yükselen kurlar olmadığı görüşünde. İmamoğlu, “Enerjide fiyat sınırlamaları olduğu için şirketler yükselen kurlara göre fiyatlarını ayarlayamıyorlar” diye konuştu.





Bloomberg haberi okurlarına, “Türkiye enerji şirketlerinin saatli bomba gibi 51 milyar dolarlık borcuyla karşı karşıya” başlığı ile duyurdu.





2010'DA 81 DOLAR 2018 YILINDA 45 DOLAR





2003 yılından bu yana Türk enerji sektörüne 95 milyar dolar yatırıldı. Sektörün şu an 51 milyar dolarlık borcu bulunuyor. Finansal olmayan kurumların borcu 340 milyar dolar bu borcun yüzde 15'i enerji şirketlerine ait.





Türkiye piyasasında 1 megawatt/saat enerji elektrik 2010 yılında 81 dolarken 2018 yılında 45 dolara geriledi.





Küresel petrol fiyatları bu düşüşte etkili oldu. Lira da değer kaybı yaşayınca şirketler borçlarını yapılandırmak için bankalarla görüşmeye başladı.





BORÇ HACİMDEN 2.5 MİLYAR DOLAR FAZLA





Elektrik Üreticileri Derneği Başkanı Cem Aşık, borçları çevirmenin zor olduğunu söylüyor. Aşık, “Her yıl sektörün 3 milyar dolar bankalara borç ödemesi var. Bu yaratılan hacimden 2.5 milyar dolar fazla. Yatırımcılar ya para koyacaklar ya da borçlarını finanse edecekler” diye konuştu.







EN BORÇLU DÖRDÜNCÜ SEKTÖR





Boston Consulting Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre, elektrik üreten şirketlerin yılda 4.3 milyar dolar borç ödemesi gerekiyor. Bu borcun 2.6 milyar doları faiz ödemesi. Türkiye'de enerji sektörü inşaattan sonra bankalara en borçlu dördüncü sektör olarak öne çıkıyor.





Geçen günlerde Bereket Enerji 4 milyar dolarlık borcunu yapılandırmak için bankalarla masaya oturmuştu. Şirketlerin hala ödemeleri gereken 24 milyar dolarlık borç için bankalarla yakın temas halinde olduğu ifade ediliyor.





Bloomberg