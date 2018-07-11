Samanyolu Haber /Gündem / Askerler kavga etti: 1 ölü /11 Temmuz 2018 15:42

Askerler kavga etti: 1 ölü

Batman'ın Beşiri ilçesinde iki asker arasında çıkan kavgada vurulan Er Yasir Eryiğit, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan iki asker arasında dün saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Er Yasir Eryiğit, G3 piyade tüfeğiyle vuruldu. Yaralanan Eryiğit, çağırılan ambulansla Beşiri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yasir Eryiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından diğer asker gözaltına alındı.

Batman Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Beşiri ilçesi jandarma komutanlığında vatani görevini yapan iki jandarma er arasında 10.07.2018 Salı günü saat 22.30 sularında çıkan tartışma sonucu G3 silahla ateş edilmek suretiyle Jandarma Er Yasir Eryiğit yaralanmıştır. Olay sonrası Beşiri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı er, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir.  Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."
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