Endonezya'da 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami yaşandı...

Yerel basındaki haberlere göre, Orta Sulawesi eyaletinin Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Paulo kentlerini tsunami dalgaları vurdu.









Kıyı bölgelerdeki ana caddelere ulaşan dalgalar, birçok evin hasar görmesine neden oldu. Yerel basında yayınlanan görüntülerde, tsunami dalgalarının birçok ev ve arabayı sürüklediği görüldü.



