Samanyolu Haber /Gündem / Endonezya'da 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami yaşandı... /29 Eylül 2018 10:19

Endonezya'da 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami yaşandı...

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami meydana geldi. Yetkililer, en az 390 kişinin öldüğünü duyurdu

Endonezya'daki Tsunami anında yaşanan dehşet

Yerel basındaki haberlere göre, Orta Sulawesi eyaletinin Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Paulo kentlerini tsunami dalgaları vurdu.


Kıyı bölgelerdeki ana caddelere ulaşan dalgalar, birçok evin hasar görmesine neden oldu. Yerel basında yayınlanan görüntülerde, tsunami dalgalarının birçok ev ve arabayı sürüklediği görüldü.

AP'nin Ulusal Afet Ajansı Yönetimi'ndeki kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre (BNPB) adanın Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen depremde şu ana kadar 384 kişi öldü.

Can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin bilgilerin sadece eyaletin başkenti Palu’yu kapsadığını vurgulayan Nugroho, Donggala bölgesinden henüz bir bilgi ulaşmadığını ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

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