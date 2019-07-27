Samanyolu Haber /Gündem / Kaz Dağları'nın dili olsa ağlardı /27 Temmuz 2019 18:49

Kaz Dağları'nın dili olsa ağlardı

"Türkiye'nin oksijen depolarından biri olarak" nitelendirilen Kaz Dağları'nda altın madeni uğruna 200 bin ağaç katledildi. Kanadalı firma ve yerli taşeronu katliama devam ederken hükümet seyirci. Katiamın durdurulması ve maden ruhsatının iptal edilmesi için sosyal medyada #KazdağlarıHepimizin etiketi ile kampanya başlatıldı.

Ağaç düşmanları...

SAMANYOLUHABER- Kaz Dağları'nda ağaç katliamı sürerken, sosyal medyada başlatılan #KazdağlarıHepimizin etiketine destek çığ gibi büyüyor. 

Sanat dünyasından ve siyasetten çok sayıda isim kampanyaya katılarak, Kaz Dağları’nda ağaç katliamına son verilmesi gerektiğini belirtti.

AKP KATLİAMA GÖZ YUMDU

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, Kanadalı şirket Alamos Gold'un yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik'in Çanakkale'nin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Havzası'nda ağaç katliamı yapmasına göz yumdu. 

Katliamın durdurulması ve maden ruhsatının iptal edilmesi için sosyal medyada başlatılan #KazdağlarıHepimizin etiketine destek çığ gibi büyüyor.  

İşte "Kaz Dağları'nın dili olsa ağlardı!" dedirten tablo.

SANATÇILAR VERYANSIN ETTİ: KİMSİNİZ SİZ?

Athena grubunun assolisti Gökhan Özoğuz, oyuncu Mert Fırat ve komedyen Ata Demirer "İzin veren kim? Kimsiniz siz?" sorularını yöneltti.


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