SAMANYOLUHABER- Kaz Dağları'nda ağaç katliamı sürerken, sosyal medyada başlatılan #KazdağlarıHepimizin etiketine destek çığ gibi büyüyor.





Sanat dünyasından ve siyasetten çok sayıda isim kampanyaya katılarak, Kaz Dağları’nda ağaç katliamına son verilmesi gerektiğini belirtti.





AKP KATLİAMA GÖZ YUMDU





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, Kanadalı şirket Alamos Gold'un yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik'in Çanakkale'nin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Havzası'nda ağaç katliamı yapmasına göz yumdu.





Katliamın durdurulması ve maden ruhsatının iptal edilmesi için sosyal medyada başlatılan #KazdağlarıHepimizin etiketine destek çığ gibi büyüyor.





İşte "Kaz Dağları'nın dili olsa ağlardı!" dedirten tablo.





SANATÇILAR VERYANSIN ETTİ: KİMSİNİZ SİZ?





Athena grubunun assolisti Gökhan Özoğuz, oyuncu Mert Fırat ve komedyen Ata Demirer "İzin veren kim? Kimsiniz siz?" sorularını yöneltti.









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