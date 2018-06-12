Samanyolu Haber /Dünya / En son Kuzey Koreliler öğrendi /12 Haziran 2018 11:30

En son Kuzey Koreliler öğrendi

Kuzey Koreliler ülkelerinin geleceğini belirleyecek olan tarihi zirveden herkesten sonra haberdar oldu.

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Halkın büyük çoğunluğu, Pazartesi günü sabahın erken saatlerinde, liderleri Kim Jong-Un’un ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmek için Singapur’da olduğunu öğrendi.

Pyongyang yönetimi zirvenin haberini 3 farklı medya kanalıyla halka duyurdu.

Kuzey Kore'nin tek resmi haber kaynağı ve devlet kontrolündeki Kore Merkez Televizyonu (KCTV) konuyla ilgili 7 dakikalık bir bülten sundu. Ayrıca, Kuzey Kore İşçi Partisi'nin resmi gazetesi Rodong ve ülkenin resmi haber ajansı KCNA, zirveyle ilgili bilgileri bir gün önce paylaştı.

Associated Press’in haberine göre, rejime bağlı medya kuruluşları zirve öncesi hiçbir bilgi paylaşmadı. Sadece Kuzey Kore liderinin Trump ile görüşebileceği yönünde birkaç haber aktarıldı.

"Pyongyang yönetimi iyimser"

Kuzey Kore’de medya organları zamanında haber vermiyor, aktarılacak bilgilerin kontrol edilmesi adına birkaç gün sonra halka haber aktarılıyor. Ancak, ABD’li yetkiler, bu sefer zirve öncesi halkın haberdar edilmesini "önemli bir adım" olarak niteledi.

Financial Times’ın Beyaz Saray muhabiri Dennis Wilder, “Kuzey Koreliler’in bu adımı iyi niyetlerini ve zirvenin başarılı geçeceğini planladıklarını gösteriyor” şeklinde yorumladı.

Euronews
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