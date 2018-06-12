Almanya'daki Türklerin Erdoğan'a desteğinde dikkat çekici düşüş

Türkiye’de yapılan seçimlere yurt dışında yaşayan seçmenin oylarının 2014 sonrasında eklenmesiyle birlikte, özellikle en çok seçmenin bulunduğu Almanya'daki Türkler’in siyasi tercihi çok önem taşımaya başladı. 1 milyon 400 bini Almanya’da olmak üzere yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli seçmenin yurt dışında kurulan sandıklarda oy kullanma hakkı bulunduğu için, buradan gelecek oylar cumhurbaşkanlığı seçiminde ve milletvekili sayısında dengeleri değiştirebilecek derecede rol oynuyor.







ALMANYA'DA YAPILAN ANKETTE ÖNEMLİ BULGULAR





Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK) Almanya’da 24 Haziran’a yönelik yaptığı anket bu anlamda çarpıcı sonuçlarıyla dikkat çekiyor. TAVAK’ın 1-5 Haziran tarihlerinde 1184 kişiyle sekiz kentte telefon üzerinden yaptığı araştırmada, AKP’nin oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı neredeyse eşit düzeyde çıkıyor.







AKP’ye destek yüzde 47,10; cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ın aldığı oy oranı ise 48,2. CHP’nin başkan adayı Muharrem İnce 28,7 oranında oy alırken, “seçimde CHP’yi seçeceğim” diyenlerin oranı yüzde 15,5. İYİ Parti’nin oy oranı ankette yüzde 8,3 olarak tespit edilmiş, aday Meral Akşener ise yüzde 9,2 alabiliyor.





GEÇEN SEÇİMDE ALMANYA'DA %60 ALAN AKP ŞU AN MHP İLE %47.1 OLDU





MHP’nin kendi adayı olmadığı için ankette partinin oyları AKP’nin yüzde 47,1’nin içinde görünüyor. HDP’nin oy oranı yüzde 17,9’a kadar çıkarken, Selahattin Demirtaş’ın oy oranı yüzde 10,2 olarak ortaya çıkıyor. Saadet Partisi’nin oy oranı yüzde 1,9, başkanlık adayı Temel Karamollaoğlu’nun oy oranı ise yüzde 2,8. Vatan Partisi’nde oy oranı yüzde 0,2, Doğu Perinçek’in ise yüzde 0,9 oranında oy aldığı görülüyor.





1 Kasım 2015’de yapılan meclis seçiminde Almanya’da kullanılan oyların yüzde 59,48’ini AKP, 16,2’sini HDP, 14,76’sını CHP ve yüzde 7,28’ini MHP almıştı.





ÇARPICI TABLO





Türkiye’deki seçim atmosferinin Almanya’ya yansıdığını ve seçmenin adaylarla, partileri yakından takip ettiğini belirten TAVAK Başkanı Prof. Faruk Şen, Almanya anket sonuçlarının özellikle AKP, HDP ve Muharrem İnce’nin oyları açısından çarpıcı bir tablo ortaya çıkardığını belirtiyor.





Yurt dışında yaşayan vatandaşlar bulundukları ülkelerde ilk kez 10 Ağustos 2014'te yapılan 12. Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oy kullandı. Randevulu sistem yüzünden katılımın düşük olduğu bu seçimlerin ardından yapılan 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde ise kayıtlı seçmen sayısı, 2 milyon 866 bin 979'a yükseldi. Gümrüklerde kullanılan oylar dahil edildiğinde yurtdışı seçmenin geçerli oy sayısı 1 milyon 41 bin 470’le yüzde 32 oldu. Ardından yurtdışı sandık sisteminin gelişmesiyle 1 Kasım 2015’de katılım yüzde 39’a, 16 Nisan 2017’de yapılan referandum oylamasında ise yüzde 48,15’e kadar çıktı.





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