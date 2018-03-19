En pahalı İstanbul, en ucuz Ardahan

Araştırmada önce Türkiye’nin genel fiyat düzeyi ortalaması ‘100’ rakamıyla ifade edildi ve iller bu ortalamayla yüzdesel olarak kıyaslanarak sıralandı. Buna göre, bir bölgenin fiyat endeksi 100’den ne kadar büyük ise bu il Türkiye ortalamasına göre oransal olarak o kadar ‘pahalı‘, 100’den ne kadar küçük ise bu bölge Türkiye ortalamasına göre ‘ucuz.‘ Sıralama, batıya gidildikçe gelir durumuna paralel olarak hayat pahalılığının arttığını gösterdi.







TÜİK verilerinden bazı detaylar şöyle:







Gıda ve meşrubatta en ucuz Şanlıurfa ve Diyarbakır





– Gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 111,0 ile İstanbul’da. En düşük iller 94.9 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır.





– Alkollü içecekte fiyatlar tüm Türkiye’de neredeyse aynı. En yüksek fiyat düzeyi 100.2 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır’da. En düşük fiyat düzeyi 99.8 ile Aydın, Denizli ve Muğla’da.





Giyim, ulaştırma ve ev eşyasında İzmir zirvede





– Giyim ve ayakkabı ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi 110.6 ile İzmir’de. En düşük iller 84.1 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan.





– Ulaştırma fiyatlarının en yüksek olduğu il yüzde 107.1 ile İzmir, en düşük iller 93.5 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır.





– Ev eşyası ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi 108.7 ile İzmir’de, en düşük iller 89.5 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye.





İstanbul konut yüzde 50, eğitim yüzde 41 pahalı!





– Konut ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi yüzde 150.1 ile İstanbul’da. En düşük iller 84.5 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt.





– Eğitim ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi 141.7 ile İstanbul’da. En düşük iller 76.9 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır.





Ankara’da lokanta ateş pahası





– Lokanta ve oteller ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 118.3 ile Ankara’da gerçekleşti. En düşük iller 91.7 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye.





– Sağlık ana grubunda de en yüksek fiyat düzeyi endeksi 145.3 ile Ankara’da gerçekleşti. En düşük iller 73.8 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt.





Eğlence güneydoğuda ucuz





Eğlence ve kültür ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 106.6 ile İstanbul’da. En düşük iller 94.9 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt.





Çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 110.1 ile İstanbul’da gerçekleşti. En düşük iller 91.1 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan.





Haberleşme ana grubunda değişim gözlenmemesinin nedeni, bu gruptaki telefon görüşme ve internet abonelik ücretinin gibi tüm madde çeşidi fiyatları bütün illerde aynı olması.