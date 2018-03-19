Samanyolu Haber /Gündem / Salih Müslim dosyası tamamen kapandı... Artık istediği yere gidebilir... /19 Mart 2018 17:21

Salih Müslim dosyası tamamen kapandı... Artık istediği yere gidebilir...

Çekya, Türkiye'nin arananlar listesinde olduğu gerekçesiyle iadesini istediği eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim'le ilgili süreci sonlandırdığını duyurdu. Kararla birlikte Müslim'in Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bulunma şartı da ortadan kalkmış oldu.

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Çek yetkililer Müslim'in iade sürecini bugün sonlandırdığını duyurdu.
Prag'da gözaltına alındıktan sonra 27 Şubat'ta hakim karşısına çıkan Müslim, kısa süren duruşma sonrasında serbest kalmıştı. Serbest bırakılmasına rağmen Müslim'in AB'den ayrılmama ve gelecekteki işlemler için işbirliği yapması şartı getirilmişti. Çekya'nın kararı Ankara'nın büyük tepkisini çekmişti.

Çekya'nın yeni kararı Salih Müslim ile ilgili davayı tamamen kapatması anlamına geliyor.

'SAVCI SÜRECİ DURDURDU ÇÜNKÜ BU KİŞİ ÇEKYA'DA DEĞİL'

Savcılık sözcüsü Stepanka Zenklova "Savcı süreci durdurdu çünkü bu kişi (Salih Müslim) Çekya topraklarında değil ve bu nedenle iade süreci devam edemez" dedi.

Müslim'in avukarı Miroslav Krutina da kararın Müslim'in artık AB topraklarında bulunma yükümlülüğüne bağlı kalmasına gerekmediği anlamına geldiğini vurguladı.

Krutina "O özgür" ifadelerini kullandı.

Ankara Müslim'in serbest kalmasının siyasi bir karar olduğunu ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunuyor ve 'nereye giderse gitsin' Müslim'in peşinde olacağını söylüyor.

Türkiye, Müslim'in Çekya'dan sonra seyahat ettiği Almanya ve İsveç'e de eski PYD Eş Başkanı'nı gözaltına almaları talebini iletmiş ancak çağrıları karşılıksız kalmıştı.
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