Samanyolu Haber /Gündem / En küçük muhalif düşünceyi üniversitelerde bırakmayacaklar /08 Şubat 2017 10:50

En küçük muhalif düşünceyi üniversitelerde bırakmayacaklar

AK ve Saray rejimi üniversiteleri en küçük eleştiri yapan muhalif düşünen akademisyenlerden temizlemeye kararlı . En son KHK ile farklı düşüncelerden ve siyasi görüşlerden 330 akademisyen daha ihraç edildi

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15 Temmuz Darbe girişimi bahane edilerek tıpkı 12 eylül döneminde darbeci askerlerin yaptığı gibi Üniversitelerde ciddi bir kıyım yapılıyor. Sağcı, Solcu cemaatçi ayrıt etmeksizin bütün kesimlerden farklı düşünen akademisyenler temizlendi temizlenmeye de devam ediyor. En son OHAL kararnamesiyle  İhraç edilenler arasında Türkiye'nin en ünlü Anayasa Uzmanlarından  Marmara Üniversitesi’nde görevli Profesör İbrahim Kaboğlu da var. Kaboğlu, Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname  (KHK) yayımlandı. KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin 115'ini Güneydoğu'daki çatışmaların durdurulması talebiyle "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı barış bildirisini imzalayan akademisyenler oluşturdu. İhraç edilen akademisyenler arasında çok sayıda Eğitim Sen üyesi akademisyen de yer aldı. 

Toplamda 72 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi 34 ihraçla barış akademisyenlerinin de en çok ihraç edildi

Ankara Üniversitesi’ni 22 ihraçla Marmara Üniversitesi takip etti. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 15, Anadolu Üniversitesi’nden de 18 ‘barış akademisyeni’ KHK’yla ihraç edildi.

Bir önceki KHK ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden (İLEF) 4 akademisyen ihraç edilirken son KHK ile İLEF'ten 11 akademisyen daha ihraç edildi.

İhraç edilen akademisyenler arasında Nur Betül Çelik, Mine Gencel Bek, Funda Başaran Özdemir, Funda Şenol Cantek, Ülkü Doğanay da yer alıyor.
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