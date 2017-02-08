En küçük muhalif düşünceyi üniversitelerde bırakmayacaklar

15 Temmuz Darbe girişimi bahane edilerek tıpkı 12 eylül döneminde darbeci askerlerin yaptığı gibi Üniversitelerde ciddi bir kıyım yapılıyor. Sağcı, Solcu cemaatçi ayrıt etmeksizin bütün kesimlerden farklı düşünen akademisyenler temizlendi temizlenmeye de devam ediyor. En son OHAL kararnamesiyle İhraç edilenler arasında Türkiye'nin en ünlü Anayasa Uzmanlarından Marmara Üniversitesi’nde görevli Profesör İbrahim Kaboğlu da var. Kaboğlu, Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyordu.





Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı. KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin 115'ini Güneydoğu'daki çatışmaların durdurulması talebiyle "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı barış bildirisini imzalayan akademisyenler oluşturdu. İhraç edilen akademisyenler arasında çok sayıda Eğitim Sen üyesi akademisyen de yer aldı.





Toplamda 72 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi 34 ihraçla barış akademisyenlerinin de en çok ihraç edildi





Ankara Üniversitesi’ni 22 ihraçla Marmara Üniversitesi takip etti. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 15, Anadolu Üniversitesi’nden de 18 ‘barış akademisyeni’ KHK’yla ihraç edildi.



