Ekonomiden beklenen rakam kötü geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ve 2016 yılına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta kasıma göre yüzde 0,2 azaldı.





Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise 2016 Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3, arındırılmamış sanayi üretim endeksi ise aynı dönemde yüzde 1,2 yükseldi.





"Sanayi Üretimi Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, geçen yılın aralık ayında arındırılmamış sanayi üretim endeksinin yıllık yüzde 1,9 artmasını öngörüyordu.







Ekonomistler, aralıkta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin 2015'in aynı ayına göre yüzde 1,9 yükselmesini beklerken, söz konusu ay için sanayi üretimi endeksi beklentileri yüzde 4,9 ve eksi yüzde 0,5 aralığında yer alıyordu.