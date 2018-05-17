Samanyolu Haber /Ekonomi / 'En kırılgan üç ülkeden biri Türkiye' /17 Mayıs 2018 14:04

'En kırılgan üç ülkeden biri Türkiye'

Yükselen ABD dolarının gelişmekte olan piyasa kırılganlıklarını test edeceğini belirten Fitch, Tükiye'yi Ukrayna ve Arjantin'le birlikte en kırılgan 3 ülkeden biri olarak gösterdi.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye, Arjantin ve Brezilya para birimlerinin dolardaki değer artışı karşısında artan baskı altında olduğunu belirtti.

Fitch tarafından bugün yayımlanan ve dolardaki değer artışının gelişmekte olan ülkeler, bu ülkelerdeki şirketler ve bankalar üzerinde etkilerinin değerlendirildiği raporda, "Fed'in Aralık 2015'te faiz artırma döngüsüne girmesinin ardından dolar şaşırtıcı şekilde zayıf seyretti. Ancak ABD Hazine tahvil getirilerinin Nisan sonunda yüzde 3'ü görmesiyle değer kazanmaya başladı. Başta Arjantin, Türkiye ve Brezilya olmak üzere bazı ülkeler para birimleri üzerinde artan baskı hissetti" denildi.

Borç hacimleri ve yatırımcı ilgisi baz alınarak seçilen 20 gelişmekte olan ülkenin değerlendirildiği raporda, para politikasında sıkılaşmanın kamu, bankacılık ve şirketlerde yarattığı kırılganlık ele alındı.

EN KIRILGAN ÜLKELER, UKRAYNA, TÜRKİYE, ARJANTİN

Dünya'nın aktardığı habere göre, en kırılgan ülkelerin Ukrayna, Türkiye ve Arjantin olduğu belirtilirken, analizlerin daha yüksek kredi notuna sahip ülkeler için riskler olduğunu ortaya çıkardığı da vurgulandı. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Peru ve Kazakistan'ın dış borçlanma araçlarına bağımlılığının yüksek olduğu belirtildi.

Raporda geçen yıl gelişmekte olan piyasalardaki güçlü büyümeyi destekleyen, zayıf dolar ve yükselen emtia fiyatlarının şimdi etkilerini yitirmeye başladığı bildirildi.

Faiz oranlarının yükselmesi ve merkez bankaları gevşek para politikasını sıkılaştırdıkça gelişmekte olan ülkelerdeki ihraççıların daha zorlu ekonomik ve finansal şartlarla karşı karşıya bırakacağını vurguladı.

Raporda yer alan verilere göre gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettiği borçlanma araçlarının stoku geçen 10 yılda 5 trilyon dolardan 19.3 trilyon dolara yükseldi.
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