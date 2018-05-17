Samanyolu Haber /Gündem / 'Duruşmada yalan söylemese daha az bir cezayla kurtulurdu' /17 Mayıs 2018 13:48

'Duruşmada yalan söylemese daha az bir cezayla kurtulurdu'

New York Barosu avukatlarından Cahit Akbulut, “Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, duruşma esnasında yalan söylemeseydi, daha az ceza alabilirdi.” dedi.

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Hakan Atilla’nın 32 ay hapis cezası aldığı karar duruşmasından sonra gelişmeleri IPA Haber’e değerlendiren Cahit Akbulut, Hakim Richard Berman’ın karar verirken geçmişte kullanılan ifadelere önem verdiğini dikkate aldığı ifade etti. Akbulut  “Hakim, geçmişte kullanılan olumlu ve olumsuz noktaları yakaladı. Ağırlık olarak duruşma sırasında belli yalanları ifade etti.” diye konuştu.

Süreci baştan beri takip eden Akbulut “Cezanın artışına sebep olan nokta. Yalan konuştuğunu yakaladı. Bu yüzden belki daha da düşük olabilirdi o yalanları söylememiş olsaydı. Başlangıçta tahminimiz en azından savcılığın talebi doğrultusunda veya biraz daha olsa 10 yıllık ceza alabileceğini düşünüyorduk.”değerlendirmesinde bulundu.

Hakim Berman’ın karar verirken, kendi ölçülerini bile almadığını belirten Akbulut sonucun Türkiye ve Atilla adına iyi olduğunu kaydetti. 

ABD HAZİNE BAKANLIĞI’NIN BANKA İLE İLGİLİ KARARI  NASIL OLACAK?

ABD Hazine Bakanlığı’nın, Halk Bankası ile ilgili kararını ayrı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Akbulut “Atilla’nın 32 ay alması ile 30 yıl alması arasında bir fark olacak husus olacağını zannetmiyor. Hazine bakanlığının, banka ile ilgili vereceği karar bununla ilgili değil. Bakanlığın kendi ayrı kıstasları var. Nihayetinde Atilla suçlu bulundu.”değerlendirmesinde bulundu. 

Hakan Atilla’nın sadece 32 ay hapis cezası ile cezaladırılması, davada tanık olarak ifade veren Reza Zarrab’ın cezasını da etkileyebileceği ifade edildi. 

Hakim Richard Berman, önümüzdeki günlerde Zarrab ile ilgili kararını verecek. 

ATİLLA, CONNECTİCUT’DAKİ DANBURY HAPİSHANESİNDE KALACAK 

Hakim Berman, İran yaptırımlarını ihlal etme davasında suçlu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı 32 ay hapis cezasına çarptıldığını açıkladı.

Berman, Atilla için, New York’a 1,5 saat uzaklıktaki Connecticut’un düşük güvenlikli, Danbury Hapishanesi’nde kalma tavsiyesinde bulundu.

Berman’ın, Türk Konsolosluğu’nda çalışanların ulaşabileceği bir cezaevi tercih etmesi dikkat çekti.
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