Samanyolu Haber /Teknoloji / En iyi 20 akıllı telefon belirlendi /20 Şubat 2019 12:02

En iyi 20 akıllı telefon belirlendi

Uzmanlar, son zamanlarda ortaya çıkan en iyi 20 akıllı telefon modelini belirledi.

SHABER3.COM

Business Insider'in internet sitesinde yayınlanan listeye göre, Çinli OnePlus 6T listede ilk sırayı aldı. Uzmanlar bu telefonun modern tasarım, çekim kalitesi, Android işletim sistemindeki uygulamaların yüksek kalitede çalışmalarının yanı sıra, güçlü bataryasına dikkat çekti.

OnePlus 6T ayrıca, düşük fiyatıyla da benzer özelliklere sahip rakiplerinden ayrılıyor.

Listenin ikinci sırasında iPhone XR yer aldı. Ekran boyutu, ön panel tasarımı ve maliyet açısından farklılık gösteren Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL üçüncü sırayı paylaştı.

Birkaç Samsung modeli aynı anda listeye girdi. Bunlar arasında Galaxy S9, genişletilmiş ekran versiyonu Galaxy S9 Plus ve Galaxy Note 9 yer aldı. Daha önce piyasaya sürülen Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus listeye giren diğer modeler oldu.
Apple'da birkaç modelle öne çıktı: iPhone 7 Plus, 8 ve 8 plus ve ayrıca amiral gemisi serisi X, XS ve XS Max. Motorola, Moto Z3 ve Moto G6 cihazlarıyla listeyi hazırlayan uzmanların ilgisini çekti. Güney Koreli LG, V40 ve G7 modelleriyle listede kendine yer buldu. Uzmanlar ayrıca HTC U12 + ve Huawei Mate 20 Pro'yu da listeye dahil etti.

Oyun cihazlarının tasarlanması ve geliştirilmesinde uzmanlaşmış Amerikan şirketi Razer, Phone 2'yle uzmanların dikkatini çekti. Uzmanlar ayrıca, listedeki tek qwerty klavyeli BlackBerry Key2'yi de övdü.

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