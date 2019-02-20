Samanyolu Haber /Gündem / Saray'a 2019'da saray inşaatı ve ulufe bütçesi: 3.2 milyar TL /20 Şubat 2019 12:45

Saray'a 2019'da saray inşaatı ve ulufe bütçesi: 3.2 milyar TL

Hükümetin 2019 Yatırım Programı’na göre, Cumhurbaşkanlığı için yapılan projelerin toplam tutarı 3.2 milyar lira

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Hükümet, 2019 Yatırım Programı’nı yayımlandı. Programa göre, Cumhurbaşkanlığı için yapılan projelerin toplam tutarı 3.2 milyar lira.

Bu projeler için geçen yıl sonu itibarıyla toplam 2.1 milyar lira harcama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı’na bu yıl yapılacak yatırımların toplam tutarı ise 950 milyon lira.

Cumhuriyet’in haberine göre, Van Gölü kıyısına inşa edilecek Cumhurbaşkanlığı Ahlat Köşkü için de bu yıl 30 milyon lira yatırım yapılacak. Bu arada belediyelere ve köylere bütçeden aktarılacak kaynaklarda ise tek yetkili Tayyip Erdoğan oldu. Böylece muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelere içme suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek için verilecek ödeneklerin miktarını Erdoğan belirleyecek.

TOPLAM PROJE SAYISI 2 BİN 964

Pogramda Okluk Devlet Konukevi’nin proje tutarı 360 milyon lira olarak belirlendi. Yıldız Sarayı restorasyonunda toplam proje tutarı 20.5 milyon lira. Ankara’daki ek hizmet binaları proje tutarı 2.3 milyar lira. İstanbul ve Ankara’daki binalarda muhtelif inşaat onarım işleri için toplam proje bedeli 246.3 milyon lira. Cumhurbaşkanlığı için yapılacak yeni projelerin toplamı 230 milyon lira. Bu projelerin tamamı bu yıl içerisinde bitirilecek. Bu kapsamda Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı’na ait yerler için gerçekleştirilecek muhtelif işler için 200 milyon lira harcanacak.

Toplam proje sayısı 2 bin 964. Toplam proje tutarı ise 977.7 milyar lira. Bu projeler için dış kredi tutarı ise 105.5 milyar lira. Proje tutarı en yüksek olan sektör 465.5 milyar lira ile ulaştırma-haberleşme.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'eğitim' kapsamında 98.2 milyon lira yatırım yapacak. Diyanet, bu tutar ile yine birçok genel müdürlük, üniversite, başkanlık ve bakanlığı geride bıraktı.

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