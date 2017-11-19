En büyük rakibi bayrağa sarılı tabutu öperek uğurladı

Milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun cenaze törenine en büyük rakibi Yunan sporcu Valerios Leonidis de geldi.





Leonidis, Türkiye’nin davetini kabul ederek Süleymanoğlu’nun cenaze törenine katıldı, Türk Bayrağı’na sarılı tabutunu öptü.





Leonidis cenaze töreni öncesi şunları söyledi:





“Öncelikle bana burada olma fırsatını veren Türkiye Halter Federasyonu’na teşekkür ediyorum. O benim rakibim değil, dostumdu. Bu sadece benim ve arkadaşları için değil. Halter ailesi ve bütün atleizm ailesi için çok üzücü birgün. Naim Süleymanoğlu geçtiğimiz yüzyılın en büyük atletiydi. Bu kayıp herkes için çok üzücü. Naim, ağırlık kaldırma kariyerime başladığımda benim için efsaneydi. Onunla karşılaştığım ve ona yakın olduğum için çok şanslıyım. O beni daha iyi bir atlet yaptı. Çünkü o benim için ve ağırlık kaldırma camiasındaki herkes için çok yüksek bir hedefti. Ama inanıyorum ki hiç kimse onun gibi olamaz. Çünkü o mükemmel bir atletti.”





“ONA TAVSİYELERDE BULUNDUM”







“Onunla son görüşmem 2012’de Antalya’da oldu. Avrupa Halter Şampiyonası’nda karşılaştık. Bütün Türk arkadaşlarım da oradaydı. Halil Mutlu ve Sunay Bulut’la birlikte oturup konuştuk. O zaman onun son sorunlarıyla ilgili konuştuk. Çünkü sağlık sorunları vardı. Oturduğumuzda ona bir dostu olarak hayatı ve neler yapabileceğiyle ilgili tavsiyelerde bulundum. Hayatı ve kilosuyla ilgili tavsiyeler verdim. Herşeye sahipsin, insanlar seni seviyor, paran var dedim. Bu dostça bir konuşmaydı. Onunla ilgili daha sonra her karşılaştığımda arkadaşlarıma her Naim’in nasıl olduğunu sorduğumda hiç iyi haberler almıyordum. Bu benim Naim’le ilgili son konuşmamdı.”





“CENAZEYE GELMEK İSTİYORDUM AMA EKONOMİK OLARAK İYİ DEĞİLİM”





Milliyet‘in haberine göre Leonidis, “Aslında gelmek istiyorum. Ekonomik olarak pek iyi durumda değilim. Bu yüzden bireysel gelmem oldukça zor. Ancak Türkiye’de yetkili makamlardan bir davet, kolaylık olursa katılmayı çok isterim. Orada olup Naim’e son kez veda etmek istiyorum.” demişti.