Samanyolu Haber /Gündem / 'Cengiz yargılansın kararı' sonrası manidar fotoğraf /19 Kasım 2017 14:02

'Cengiz yargılansın kararı' sonrası manidar fotoğraf

Danıştay, 'Milletin a.... koyacağız' sözleriyle hatırlanan Cengiz hakkında İçişleri Bakanlığı'nın şikayetin işleme konulmaması kararını kaldırdı. Hemen ertesinden de Cengiz'in Erdoğan'ın helikopterinden fotoğrafı yayınlandı

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Üsküdar Sultantepe Mahallesi’nde, İstanbul Boğazı’na hâkim noktada bulunan Fethi Paşa Korusu’nda bulunan Hüseyin Avni Paşa Köşkü yanması yargıya taşınmış, 2014 yılı Haziran ayında köşkün tamamen küle dönmesine neden olan yangın sonrasında, içinde 3 bin ağacında bulunduğu korunun AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş adamı Mehmet Cengiz’e ait olduğu ortaya çıkmıştı. 

Bu haberler sonrasında Mehmet Cengiz'in yanısıra dönemin İstanbul yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ancak İçişleri Bakanlığı şikayetin işleme konulmaması kararını vermişti. Danıştay Birinci dairesine yapılan itirazsa sonuç verdi, birinci daire, Mehmet Cengiz’in kamu görevlisi olmaması nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın, hakkındaki şikayetin işleme konulmaması kararını kaldırdı. Bu durumda Mehmet Cengiz hakkında soruşturma dosyası tekrar açılacak.

Bu sırada ilginç bir fotoğraf yayınlandı. Tayyip Erdoğan'ın, Mehmet Cengiz'le birlikte yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı ile Yusufeli Barajı'ndaki çalışmaları havadan incelerken çekilen fotoğrafları servis edildi.

Erdoğan'a Mehmet Cengiz'le birlikte ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın ile AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Çiğdem Karaaslan eşlik etti.

Rize-Artvin Havalimanı ve Yusufeli Barajı'nın yapımını Mehmet Cengiz'in sahip olduğu Cengiz İnşaat yürütüyor.
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