Emniyet müdürü Tatar'ı cezaevinde öldürdüler!

Doktor raporlarına rağmen tahliye edilmemişti







Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan 3 çocuk babası Ahmet Tatar'ın kronik kalp rahatsızlığı vardı.





Aile doktor raporlarıyla defalarca tahliye talep etti. Ancak mahkeme talebi reddetti.





Emekli emniyet müdürü Tatar 1 Ağustos’ta koğuşta rahatsızlandı.





Göğüs ağrısı şikayeti ile ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tatar burada rağmen yaşamını yitirdi.





Kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Ahmet Tatar’ın, Diyarbakır Bölge Trafik Şube Müdürlüğü görevinde iken 2015 yılında emekli olduğu kaydedildi.