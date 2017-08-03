Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet müdürü Tatar'ı cezaevinde öldürdüler! /03 Ağustos 2017 15:40

Emniyet müdürü Tatar'ı cezaevinde öldürdüler!

Hizmet Hareketi'ne cadı avı kapsamında Osmaniye'de tutuklanan tutuklu bulunan emekli 4'üncü Sınıf Emniyet Şube Müdürü 52 yaşındaki Ahmet Tatar, kalp hastası raporlarına rağmen tahliye edilmedi. Tatar cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

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Doktor raporlarına rağmen tahliye edilmemişti

Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan 3 çocuk babası Ahmet Tatar'ın kronik kalp rahatsızlığı vardı.

Aile doktor raporlarıyla defalarca tahliye talep etti. Ancak mahkeme talebi reddetti.

Emekli emniyet müdürü Tatar 1 Ağustos’ta koğuşta rahatsızlandı.

Göğüs ağrısı şikayeti ile ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tatar burada rağmen yaşamını yitirdi.

Kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Ahmet Tatar’ın, Diyarbakır Bölge Trafik Şube Müdürlüğü görevinde iken 2015 yılında emekli olduğu kaydedildi.
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