Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Juncker: Türkiye büyük adımlarla uzaklaşıyor /03 Ağustos 2017 15:46

Flaş! Juncker: Türkiye büyük adımlarla uzaklaşıyor

Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker Türkiye ile AB arasında yürütülen üyelik müzakerelerinin bitirilmesinden yana olmadığını söyledi.

SHABER3.COM

İlişkiler sürmeli ancak üyelik bugünün konusu değil

Alman kamu kanalı ARD’ye gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Juncker, “Türkiye ile AB arasındaki üyelik görüşmelerinin dürüstçe bitirilmesi gerekmez mi?” sorusuna “Ben öyle düşünmüyorum” dedi.

“Türkiye’nin adım adım, bazen de büyük adımlarla AB´den uzaklaştığını düşünüyorum” diyen AB Komisyon Başkanı, “Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da birden çok kez ifade ettim. Ancak ben AB ile Türkiye arasındaki müzakerelerin, üyelik konusunu ön plana çıkartmadan, sürdürülmesinden yanayım. Üyelik bu günlerin konusu değil” ifadesini kullandı. Juncker, bu konuda Ankara´da olması gereken sorumluluğun yükünü AB´ye taşımanın akıllıca bir politika olmayacağını da söyledi.

Juncker, gümrük birliğinin genişletilmesi konusunda ise ikilemde olduğunu dile getirdi. “Bu konuda ben kendi kendimle konuşuyorum. Gerçi biz gümrük birliğinin genişletilmesini tavsiye ettik, ancak son 18 ayda Türkiye´de objektif haber yapan gazetecilerin özgürlüğüne yönelik çok şeyler oldu. Bu nedenle, bizim bu konuda kısıtlamalara gitmeden, burada bunu yapmamız gerektiğini söyleyemem. Türkiye ile bu konuda tartışma halindeyiz” diye konuştu.

AB’nin Türkiye’nin üyeliğe hazırlanmasına yönelik öngörülen mali yardımlar konusunda titiz davrandığını kaydeden Juncker, basında AB’nin Türkiye’ye büyük paralar aktardığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Juncker, söz konusu 3-4 milyar Euro’dan sadece şu ana kadar 189 milyon Euro’nun ödendiğini belirtti. AB Komisyon Başkanı, Türkiye’ye geri kabul anlaşması çerçevesinde sığınmacılara yönelik verilen paraların da projelere bağlı olduğunu ve ödenen paranın Türkiye’ye değil, sığınmacılara gittiğini vurguladı. Alman basınında AB´nin sanki Türkiye´ye bol keseden para aktardığı ve bunun kesilmesi gerektiği yönündeki haberleri de eleştiren Juncker, “Konuşmadan önce, bilgi sahibi olmak gerekir” dedi.
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