Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet müdür yardımcısı 'Tarihi eser kaçakçılığı'ndan yakalandı /14 Haziran 2019 22:58

Emniyet müdür yardımcısı 'Tarihi eser kaçakçılığı'ndan yakalandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, tarihi eser alıp, sattığı belirlenen ve aralarında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı H.U.'nun (45) da bulunduğu 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, tarihi eser alıp, sattığı belirlenen ve aralarında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı H.U.'nun (45) da bulunduğu 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
 
Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi esere alıp, sattığı gerekçesiyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı H.U.'nun da aralarında olduğu 3 kişi, gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Mudanya Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 3 kişi, serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Açığa alındı

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı H.U. hakkında idari soruşturma başlatıldığı, açığa alındığı öğrenildi.
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