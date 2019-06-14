Almanya'nın Başkenti Berlin'den Dünya çocukları geçti

MC TV ve İFLC’nin YouTube sayfalarından da canlı olarak yayınlanan ve Berlin'in prestijli salonlarından olan Fontane-Haus‘ta yapılan festivale üst düzey katılım oldu. Martin Patzelt (CDU - Federal Milletvekili), Bettina Jarrasch (Yesiller Partisi Berlin Eyalet Milletvekili), Salah Hammad (Afrika Birliği İnsan Hakları ve Demokrasi Komisyonu Başkanı) bunlardan bazılarıydı







Etiyopya’dan program için gelen ve 22 komisyondan oluşan Afrika Birliği’nin İnsan Hakları ve Demokrasi Komisyonu Başkanı Salah Hammad sözlerine: „Bu akşam düzenlemiş olduğunuz mükemmel festival için Afrika size selamlar gönderiyor, Afrika size tebrikler gönderiyor. Harika ve davetkar toprakların, Almanya’nın başkenti bu güzel şehir Berlin de Doğudan Batıya Kuzeyden Güneye tüm dünyayı, bu harika çocukları ayaklarınıza getirdi,bu festivali organize edenler. Bu gece uzun bir konuşma yapmak çok yersiz ama iki mesaj vermek istiyorum sizlere“ diyerek başladı.

Konuşmasını: „Vermek istediğim ilk mesaj:Bugünün ve yarının liderleri çocuklarımız bize bir ders öğretti bu gece: Dünyamızdaki farklı dinlerle, farklı kültürlerle, farklı dillerle beraberce, nasıl daha güzel olabileceğini gösterdiler. Bir dünya! Ama bütün renklerle dolu bir dünya. Birbirimize saygı duyduğumuz, birbirimizi tolere ettiğimiz, farklılıklarımızla birlikte yaşadığımız sürece, dünyanın huzur ve barış içinde olacağını öğrettiler.

İkinci mesajım ise: Bugün zorluk içinde olanlar, evlerinden/vatanlarından uzakta olanlar ve evlerine/vatanlarına gidemeyenler için...Lütfen şunu bilin ki bu sadece bir imtihan. Bu sadece sizin ne kadar güçlü olduğunuzu, mefkürenize ne kadar bağlı olduğunuzu gösteren/ölçen bir imtihan. Yarın daha iyi olacak. Ama yarın gelene kadar ümitli olalım ve ümidimizi tazeleyelim. İnsan haklarını, demokrasiyi, hoşgörü kültürünü destekleyelim. Çünkü dünya hoşgörü ile, saygı ile ve sevgi ile daha güzel” sözleriyle tamamlayan Hammad’in konuşması büyük alkış aldı.









IFLC çocuklarının söylediği müzikler ve dans gösterileri arasında sahneye çıkan Yesiller Partisi Berlin Eyalet Milletvekili Bettina Jarrasch da “Bu Festival bir zamanlar çok daha büyüktü. Ama Türkiye'de organize edilmesi yasaklanmış durumda. Bunun sebebi ise büyük bir ihtimalle artık, çok kültürlülük ,çeşitlilik, farkındalık ,inanç ve hür görüşlerin Türkiye'de bir yerinin olmadığı anlayışı. Birilerince bunların olmaması isteniyor. Ve bu maalesef çok üzücü. Peki bu gençler ne yapıyor? Her sahne alan genç bize burada kendi kültürlerinin zenginliğini gösterdi. Kostümleriyle, danslarıyla ve şarkılarıyla hem kültürlerini hem de tarihlerini bize sundular… Yani demek istediğim, insan olarak ne kadar farklı olsak da, bir o kadar da aynıyız. Bunlarla birlikte, bu gençler ve bu akşamki bu program bize daha renkli bir dünyaya ,dil, renk, dinli veya dinsiz farketmeden hayata dair ne gerekiyorsa ulaşabilmemiz için bize ne gerekiyorsa, bu akşam gösterdiler.Teşekkürler.”





CDU Federal Milletvekili Martin Patzelt de sahneye çıkarak duygu ve düşüncelerini ifade ettiler. Patzelt: „Dünya çapında yaşanan acılar, hüzünler ve kederler var. Ve çözüm olarak çok da bir şey yapılamıyor. Fakat sizleri izleyip, yanınızda olduğum zaman, ümidimin büyüdüğünü görüyorum. Hepimiz, beraberce bunu başaracağımıza inanıyorum. Biz birlikte mutlu mesut yaşamak istiyoruz. Hep birlikte. Kimse dışlanmadan . İşte burada bu duygular bu istekler sanata dökülüyor. Dünyamız çiçek açacak. Ve ben bunu görünce, bütün kötülüklere rağmen, güzel bir geleceğimizin olacağına inanıyorum“ şeklinde duygularını özetledi.









Dünyanın farklı ülkelerinden çocuklar, program öncesinde bir çok Alman Milletvekilince de Parlamento‘da kabul edildi.

Alman meclisi ziyaretlerinde, Türkiye kökenli, SPD milletvekili Nazan Baradari IFLC çocuklarıyla tek tek ilgilendi. Kendi mesleğinden ve parlamentodaki çalışmalarından bahseden Baradari, Belarus‘lu öğrencinin hem anadilinde hem de Türkçe olarak söylediği şarkılardan sonra duygulandı. Özelikle Yemen türküsünü dinlediğinde Nazan hanımın göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. SPD milletvekili Baradari: “Parlamentoda bugüne kadarki en mutlu günüm. Size çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz“ sözlerinin ardından çocukları bahçeye kadar uğurladı.





IFLC Çocuklarının ziyaret ettiği bir diğer milletvekili ise CDU dan HeMartin Patzelt oldu. Çocuklarla şarkılar da söyleyen Patzelt, programa da katılıp kısa bir selamlama konuşması yaptı.





Almanya Meclisindeki özel ofislerinde çocuları ağırlayan FDP milletvekili Gregorios Aggelidis ve SPD Milletvekili, eski Bakan Ulla Schmidt de memnuniyetlerini ifade edip, çocuklarla tek tek ilgilendiler.





Kendi çocuklarına baktıkça Almanya’nın ve Avrupa’nın daha yaşanabilir bir yer olması icin çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayan Gregorios Aggelidis’in ardından ziyaret edilen eski Bakan Ulla Schmidt, bir hafta sonraki doğum gününü o günden kutlayan ve kendisi için bir doğum günü şarkısı söyleyen çocukların bu jestinden dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti. Çocukların: „Çok genç görünüyorsunuz“ sözüne, „Hep sevdiğiniz işi yapmaya çalışın bu sizi genç tutar“ öğüdüyle karşılık veren Schmidt: „Dünya barışı ve demokrasi için sizin bu kardeşliğiniz, samimiyetiniz çok önemli. Biz Almanya olarak geçmişte acılar çektik ve acılar yaşattık. Bunun tekrarlanmaması için de demokrasi adına devamlı mücadele etmemiz gerekiyor. Demokrasi kendiliğinden gelmez. Sizler Almanya’ya bir güzellik katıyorsunuz. Geldiğiniz icin size teşekkür ediyoruz“ söyleriyle çocukları uğurladı.









Ziyaret edilen bir diğer milletvekili olan SPD‘den Karl Heinz Brunner: „Rusya, Ukrayna ve Belarus‘u bu şekilde, kavgasız, bir masada oturabileceğini hiç zannetmezdim. Siz bunu basarmışsınız „ diyerek esprili bir şekilde öğrencilere takıldı. Misafirleriyle sempatik bir şekilde ilgilenen ve fotoğraflar çekilen Brunner, çocukların bir çok sorusunu da özenle cevapladı.





Ikinci defa İFLC grubu kabul ettiğini belirterek söze başlayan CDU milletvekili Jan Metzler’in de dikkatini Beyaz Rusya, Ukrayna ve Rusyalı öğrencilerin birlikteliği çekti. Fransız öğrenciyle de yakından ilgilenen Metzler, öğrencilere kendisine ön ismiyle hitap edebileceklerini söyleyerek çok samimi bir ortam oluşturdu. Hayatından ve siyasi çalışmalarından ayrıntılar aktardıktn sonra öğrencilere ‘Siz bu etkinlik kapsamında küresel bir aile gibi çalışıyorsunuz. Bu çok önemli“ diyerek öğrencileri tebrik ediyorum’ dedi.









CDU’lu diğer milletvekili Frank Heinrich, barışın ancak farklı kültürlerden insanların birbirleri ile konuşması ve kaynaşması ile mümkün olacağının altını çizerek İFLC’nin buna önemli katkıda bulunacağını belirtti. Tüm öğrencilere ziyaretleri için teşekkür ederek üzerinde iletişim bilgilerinin bulunduğu özel kartını vererek: “Beni her zaman arayabilirsiniz. Davet ederseniz sizi ülkelerinizde ziyaret etmek için kesin söz veremesem de bu konuda elimden geleni yaparım. Ancak bana herhangi bir konuda yazar ve benden yardım isterseniz size yardımcı olacağıma söz veriyorum” dedi.













Eski vekillerin ve diplomatların üyesi olduğu Parlamento Cemiyeti Başkanı da olan CDU’lu Michaela Noll ise, dünyanın bir çok yerinde çatışma ve savaşların olduğunu belirterek öğrencilere kıtalararası köprüler kurduklarını söyledi.

FDP’nin kültür ve medya sözcülüğünü yapan Hartmut Ebbing’de, kültür ve sanatın sadece bir ülkeye ait olmadığını, çoğulculuğun çok önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kültür ve sanat evrenseldir. Başka ülke insanları ile tanışarak ve kaynaşarak şu küçük mavi gezegenimizde barışı sağlamamız gerekiyor. Siz bu faaliyetinizle, bunun nasıl yapılacağının bir örneğini bize gösteriyorsunuz. Sizler barış elçileri olarak bize çok önemli bir mesaj sunuyorsunuz. Bunun için teşekkür ediyorum”









Programın tekrarı Cumartesi akşam saat 21.00 Pazar günü saat 10.00 MC TV'de