Emeklilikte Yaşa Takılanlardan Erdoğan videosu

EYT mağdurları il toplantılarının ardından sosyal medyada da seslerini duyurmaya devam ediyor.Daha önce İYİ Parti ve CHP tarafından Meclis'e sunulan kanun teklifleri AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesi ve konuya ilişkin hükümetten bir çalışma gelmemesi tepkilere neden olmuştu.Kanun tekliflerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise söz konusu kanun "devlete yük" olacağını söylemişti.Kanun tartışmaları devam ederken EYT mağdurlarının hazırladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer verilen bir video sosyal medyada gündem haline geldi.Videoda "Böyle gitmez" mesajı verilmesi dikkat çekti.



