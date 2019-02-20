Bilet fiyatları yükseltildi: THY'den bilet fiyatlarına Yeni Havalimanı ayarı













Türk Hava Yolları (THY) ise bilet fiyatlarına zam yaptı. İstanbul Havalimanı için 59 TL olan taban fiyatlar önce 99 TL'ye çıkarıldı. Ardından fiyatlar 79 TL olarak güncellendi.





Airporthaber'in haberine göre 29 Ekim'deki resmi açılışın 2 gün sonrasında İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlarına başlayan THY, kampanyalı bilet dönemini sona erdirdi. Buradan yaptığı iç hat uçuşlarında 59 Lira'dan başlayan fiyatlarla bilet satan THY, taban fiyatı önce 99 TL daha sonra da 79 TL olarak güncelledi.





İstanbul Havalimanı'ndan uçtuğu nokta sayısını sürekli artıran THY, son olarak Erzurum, Konya, Malatya ve Samsun'u uçacağı yeni noktalar olarak açıklamıştı.





Yeni havalimanına ilişkin tartışmaların gölgesinde kalan Türk Hava Yolları (THY) hisseleri ise yılbaşından bu yana sert kayıplar yaşıyordu. THY hisseleri, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin gecikmesi ve şirketin havalimanı işletmecisi olan İGA'nın ortaklık yapısına ilişkin belirsizliklerin de etkisiyle yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 15 değer yitirdi.





2 Ocak'ta 16.11 lira olan THY hisseleri, 14 Şubat'ta 13.43 liraya kadar geriledi. Oysa geçen yıl ağustos ayında yaşanan kur şokunun da etkisiyle yüzde 20.9 kaybettiren Borsa İstanbul 3 Ocak'ta başladığı ralli ile yılbaşından bu yana yüzde 16.4'ü bulan yükselişe imza attı.