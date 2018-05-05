Samanyolu Haber /Gündem / Emekli askerler ve askerliğini yapmış kişiler tatbikata çağrıldı /05 Mayıs 2018 13:15

Emekli askerler ve askerliğini yapmış kişiler tatbikata çağrıldı

TSK, savaş hallerinden gündeme gelen sefer görev emrini uygulamaya başladı. Türkiye'nin birçok şehrinden 95'i subay, 186'sı astsubay, 457'si uzman erbaş olmak üzere 2 bin 41 kişi askerlik için tatbikata çağrıldı.

SHABER3.COM

Kırklareli’nde sefer görev emrini alarak askeri birliklere katılan 2 bin 41 yedek personel, aldıkları kısa eğitimlerin ardından tatbikata başladı. Yıllar önce terhis olan ya da emekli olan yedek personel tatbikatta yeniden askeri üniforma giydi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan ‘Yıldırım 2018’ seferberlik tatbikatı Kırklareli’nde gerçekleştirildi. Kırklareli 55’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda tatbikata sefer görev emrini alarak çoğunluğu yakın kentlerden olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinden 95’i subay, 186’sı astsubay, 457’si uzman erbaş olmak üzere 2 bin 41 yedek personel ile 225 araç katıldı. Tatbikatı 5’inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz ve 55’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun da izledi.

YENİ ASKERLERİN ÜNİFORMA HEYECANI

Yıldırım 2018 tatbikatında, askerlik hizmetini yıllar öncesinde tamamlayan subay, astsubay ve erlere ‘silah altı’ daveti gönderildi. Tatbikat kapsamında Kırklareli’ne gelen yedek personel, 55’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda toplandı. Kayıt işlemlerinin ardından askeri kıyafet ve teçhizatları dağıtılan yedek personel, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra birliklerine katıldı.

Tatbikatta; seferberlik ve savaş hallerinde devletin bütün güç ve kaynaklarının barış durumundan seferberlik ve savaş durumuna en çabuk ve etkin biçimde geçmesi hedeflendi. Kırklareli Valiliği’nin yanı sıra Türk Kızılayı, Kırklareli Sağlık Müdürlüğü, TÜRKSAT A.Ş., seyyar istasyonlar kurarak hava tahminlerini ileten Meteoroloji Müdürlüğü, DSİ 11’inci Bölge Müdürlüğü, Karayolları ve Kırklareli Belediye Başkanlığı da tatbikata destek verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emekli askerler ve askerliğini yapmış kişiler tatbikata... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:19:09