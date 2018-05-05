Emekli askerler ve askerliğini yapmış kişiler tatbikata çağrıldı

Kırklareli’nde sefer görev emrini alarak askeri birliklere katılan 2 bin 41 yedek personel, aldıkları kısa eğitimlerin ardından tatbikata başladı. Yıllar önce terhis olan ya da emekli olan yedek personel tatbikatta yeniden askeri üniforma giydi.





Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan ‘Yıldırım 2018’ seferberlik tatbikatı Kırklareli’nde gerçekleştirildi. Kırklareli 55’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda tatbikata sefer görev emrini alarak çoğunluğu yakın kentlerden olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinden 95’i subay, 186’sı astsubay, 457’si uzman erbaş olmak üzere 2 bin 41 yedek personel ile 225 araç katıldı. Tatbikatı 5’inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz ve 55’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun da izledi.





YENİ ASKERLERİN ÜNİFORMA HEYECANI





Yıldırım 2018 tatbikatında, askerlik hizmetini yıllar öncesinde tamamlayan subay, astsubay ve erlere ‘silah altı’ daveti gönderildi. Tatbikat kapsamında Kırklareli’ne gelen yedek personel, 55’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda toplandı. Kayıt işlemlerinin ardından askeri kıyafet ve teçhizatları dağıtılan yedek personel, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra birliklerine katıldı.





Tatbikatta; seferberlik ve savaş hallerinde devletin bütün güç ve kaynaklarının barış durumundan seferberlik ve savaş durumuna en çabuk ve etkin biçimde geçmesi hedeflendi. Kırklareli Valiliği’nin yanı sıra Türk Kızılayı, Kırklareli Sağlık Müdürlüğü, TÜRKSAT A.Ş., seyyar istasyonlar kurarak hava tahminlerini ileten Meteoroloji Müdürlüğü, DSİ 11’inci Bölge Müdürlüğü, Karayolları ve Kırklareli Belediye Başkanlığı da tatbikata destek verdi.