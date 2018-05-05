Samanyolu Haber /Sağlık / Akşener'e tehdit mesajı yazanlar yakalandı /05 Mayıs 2018 13:16

Akşener'e tehdit mesajı yazanlar yakalandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin karşısındaki duvara 'Her an herşey olabilir' yazıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Akşener'in, Üsküdar Beyberbeyi'nde bulunan evinin karşısındaki duvara 27 Nisan akşamı sprey boyayla 'Her an herşey olabilir' yazıldı. Bunun üzerine Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda iki kişinin eşkalini belirleyerek dün operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla duvara yazı yazdığı belirlenen 23 yaşındaki Burak G. ve 14 yaşındaki öğrenci E.T. yakalanarak gözaltına alındı.

TELEVİZYONDAN ETKİLENMİŞ

Şüphelilerden Burak G., bir televizyon dizisinden etkilendiğini, tehdit amacı gütmediklerini, duvarın karşısındaki Akşener'in evini de bilmediklerini öne sürdü. Polis ekipleri, nöbetçi savcının talimatıyla Burak G. hakkında 'nitelikli tehdit' suçundan işlem başlattı.

E.T. ise, savcının talimatı üzerine yaşı küçük olması sebebiyle Üsküdar Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından ailesine teslim edildi. E.T.'nin de önümüzdeki Pazartesi günü adliyeye ifade vermeye gitmesinin aileye iletildiği öğrenildi. Burak G. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
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