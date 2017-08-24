Samanyolu Haber /Gündem / 'Emekleme saatiniz doldu, doğru koğuşlara...' /24 Ağustos 2017 12:08

'Emekleme saatiniz doldu, doğru koğuşlara...'

Türkiye’de cezaevlerinde anneleri ile kalan bebek sayısı 668 ulaştı. Mizah dergisi Leman, bu haftaki kapağına hapiste büyüyen bebekleri koydu

SHABER3.COM

OHAL sürecinde hukuksuzlukla dolu soruşturmalar çerçevesinde anneleri tutuklanan yüzlerce bebek ve çocuk cezaevinde büyüyor. Son 3 ayda dört duvara girmek zorunda kalan çocuk sayısı 108 olurken toplamda cezaevindeki çocuk sayısı 668'e ulaştı. Bunların içinde 1 yaşın altındaki bebek sayısı ise 149.

Mizah dergisi Leman bu durumu kapağına taşıdı. “Hadi Bakalım, Avluda Emekleme Saatiniz Doldu…Doğru Koğuşlara…” spotuyla gardiyan ve bebeklerin resmedildiği karikatürle yaşanan zulüm derginin kapağına resmedildi

İşte o kapak:


<< Önceki Haber 'Emekleme saatiniz doldu, doğru koğuşlara...' Sonraki Haber >>

El Ezher'den Fethullah Gülen hakkında doktora tezi

El Ezher'den Fethullah Gülen hakkında doktora tezi

Yollar Korgeneral Zekai Aksakallı’ya

Yollar Korgeneral Zekai Aksakallı’ya

AB'den Türkiye'ye tavır değişikliği

AB'den Türkiye'ye tavır değişikliği

Prof. Suat Yıldırım’dan Diyanet’e cevap

Prof. Suat Yıldırım’dan Diyanet’e cevap

Erdoğan'ın çağrısı Almanya'daki Türkleri etkiledi mi?

Erdoğan'ın çağrısı Almanya'daki Türkleri etkiledi mi?

Savunmaya engel

Savunmaya engel

Almanya ekonomik baskıyı artırıyor

Almanya ekonomik baskıyı artırıyor

Polis, arama yaptığı evdeki altınları çalarken yakalandı

Polis, arama yaptığı evdeki altınları çalarken yakalandı

Ev aramasında hırsızlık yapan polis ilk kez kameraya yakalandı

Ev aramasında hırsızlık yapan polis ilk kez kameraya yakalandı

İşte en faziletli ibadetlerden biri...

İşte en faziletli ibadetlerden biri...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:39:41