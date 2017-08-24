OHAL sürecinde hukuksuzlukla dolu soruşturmalar çerçevesinde anneleri tutuklanan yüzlerce bebek ve çocuk cezaevinde büyüyor. Son 3 ayda dört duvara girmek zorunda kalan çocuk sayısı 108 olurken toplamda cezaevindeki çocuk sayısı 668'e ulaştı. Bunların içinde 1 yaşın altındaki bebek sayısı ise 149.





Mizah dergisi Leman bu durumu kapağına taşıdı. “Hadi Bakalım, Avluda Emekleme Saatiniz Doldu…Doğru Koğuşlara…” spotuyla gardiyan ve bebeklerin resmedildiği karikatürle yaşanan zulüm derginin kapağına resmedildi





İşte o kapak:







