Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den Koray Aydın'la ilgili ilginç çıkış /24 Ağustos 2017 12:55

Bahçeli'den Koray Aydın'la ilgili ilginç çıkış

MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinden istifa eden Koray Aydın'la ilgili ise, 'Partimiz için hayırlı olmuştur' şeklinde konuşurken Aydın'ın gözünün Akşener'in kuracağı parti Genel Başkanlığı'nda olduğunu ima etti

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Devlet Bahçeli MHP'den istifa eden ve Akşener'in kuracağı partiye geçeceğini açıklayan Koray Aydın'la ilgili ise, 'Partimiz için hayırlı olmuştur' şeklinde konuştu.

BAHÇELİ'DEN AKŞENER'İN YERİNE GEÇMEK İSTİYOR İMASI

Bahçeli ayrıca Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama yapan Koray Aydın'ın koltuk peşinde olduğunu ima ederek, "İstifa tek taraflı tercihtir, partimiz açısından hayırlı olmuştur. 2019'daki bir adaylık için şimdiden isim veriyorsa birilerini hava boşluğuna atıp yerine geçmeyi düşünüyordur" dedi.

KORAY AYDIN: MHP'NİN AKP'NİN DÜMEN SUYUNA GİRMESİNİ KABULLENEMİYORUM

MHP’den ayrılarak Meral Akşener’in kuracağı partiye katıldığını açıklayan Koray Aydın, MHP’den istifasının nedenlerini anlatmıştı. Bu kararı alırken çok düşündüğünü ve bunun kendisi için çok zor olduğunu söyleyen Koray, “O partide bile kalsam Devlet Bey’i dinlemem. Kimse bana öyle bir desteği verdiremez. Zaten referandumda ayrı düştük. Bu da iki yüzlülük olur. MHP’nin AKP’nin dümen suyuna girmesini kabullenemiyorum. Bunu ‘Türkiye’nin beka meselesi var’ diye izah edemezsiniz” diye konuştu.
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