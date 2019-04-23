Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk: 1 milyon robot taksi gelecek yıl hizmet vermeye başlayabilir /23 Nisan 2019 23:05

Elon Musk: 1 milyon robot taksi gelecek yıl hizmet vermeye başlayabilir

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin geliştirdiği 1 milyon robot taksinin ABD'de gelecek yıldan itibaren hizmet vermeye başlamasını umduğunu söyledi.

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Musk, yatırımcılara düzenleyici kurumdan belli bölgelerde hizmet verecek robot taksiler için onay beklediklerini söyledi.

Musk, "UBER ya da AIRBNB modelinde hizmet verecek taksilerin 2020'de trafiğe çıkacağını tahmin ediyorum. Bu arabaların içinde kimse olmayacak. İki yıl içinde de direksiyonsuz ve pedalsız arabaları piyasaya çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Sürücülü arabalar kadar gelişmiş ve güvenli olmadığı öne sürülen sürücüsüz otomobillerin trafiğe çıkabilmesi için bazı hukuki ve teknik engelleri aşması gerekiyor.

Güney Afrikalı girişimci, açıklamasında sürücüsüz araçlar için yeni bir çip geliştirdiklerini de belirterek "Bu çip, sürücüsüz arabalarda bir dönüm noktası olacak." diye konuştu.

HENÜZ İZİNLER ALINMADI

Tesla'nın araçları, henüz "sürücüsüz araç" kategorisinde değil.

Bu kategorinin dördüncü seviyesindeki araçlar için arabalarda bir sürücü bulunması gerekiyor. Beşinci seviyede ise sürücü şartı aranmıyor.

Tesla otomobilleri henüz ne dördüncü ne de beşinci seviye için onay alabildi.

Musk daha önce sürücüsüz araçların 2018'de hizmet vermeye başlayacağı taahhüdünde bulunmuştu.

Elon Musk açıklamasında daha önce bazı tarihleri tutturamadığını kabul ederek, "Bunun farkındayım ama bu kez olacak." dedi.
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