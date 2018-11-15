Samanyolu Haber /Gündem / Elektrik şirketinden pişkin Yavuz Sultan Selim Cami açıklaması /15 Kasım 2018 13:50

Elektrik şirketinden pişkin Yavuz Sultan Selim Cami açıklaması

Yavuz Sultan Selim Camii'nin elektriği, son 6 faturasının ödenmediği gerekçesiyle kesildi. Şirketten yapılan açıklamada "İbadete engel bir durum yok. Sadece ısıtma-soğutma hattının elektriğini kestik" denildi.

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İstanbul’un en büyük camilerinden birisi olan Fatih’teki Yavuz Selim Cami’sinin elektriği borcu nedeniyle kesilmiş, konunun haberleştirilmesi üzerine ise geri adım atılmıştı. İlgili firma BEDAŞ’ın; caminin elektriğini birkaç aydır faturasının ödenmemesi üzerine kestiği açıklanmıştı. Caminin elektrik aboneliğinin iptal edildiği ve sayaçla kabloların da söküldüğü belirtilmişti. Cami görevlileri, camiyi ısıtamadıklarını ve cemaatin ciddi manada mağdur olduğunu söylemiş ve elektriği kesen CK Enerji Boğaziçi Elektrik firmasına tepki göstermişti.

“KESTİK AMA İBADETE ENGEL BİR DURUM YOK”
Konu ile ilgili dağıtım şirketi CK Enerji Boğaziçi Elektrik’ten açıklama geldi. Açıklamada “Yavuz Sultan Camii’nde ibadetin yerine getirilmesini engelleyecek hiçbir kesinti yapılmamıştır. Camide aydınlatma ve ses sistemini besleyen sayaçta enerji bulunmaktadır” denildi.


Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi: “Yapılan inceleme sonrasında söz konusu caminin Ocak 2018’den bu yana son ödemesi gelen toplamda 6 adet ısıtma ve klimadan kaynaklı fatura bedelini ödemediği ve toplam bedelin 18 bin 170 TL’ye ulaştığı tespit edilmiştir. Ödenmeyen borçlar nedeniyle kesme ihbarı bırakılmış ve cami imamı ve yetkilisi ile temasa geçilmiştir, ancak tarafımıza ödeme yapılmayacağı bilgisi verilmiştir. Nitekim daha sonra da ödeme yönünde hiçbir adım atılmamıştır. Tüm girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine ödenmeyen borçlar nedeniyle camide ibadetin yerine getirilmesini engel teşkil etmeyen, sadece ısıtma-soğutma sağlayan sayacın enerjisi kesilmiştir. O tarihten bu yana da tarafımıza ödeme, borç yapılandırma gibi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Caminin sadece ısıtma-soğutmasını besleyen sayacın 14 Kasım 2018’de borcunun ödeneceği bilgisi verilmesi üzerine enerjisi tekrar verilmiştir”
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