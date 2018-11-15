Nedir İstanbulluların taksicilerden çektiği

İstanbul’da kısa mesafede yolcu almayan, müşteri seçen taksicilere son günlerde gaspçı ve tacizci taksiciler de eklendi. İstanbulluların özellikle İstanbul’a gelen turistlerin korkulu rüyası haline gelen bu taksiciler vatandaşları ve mesleğini hakkıyla dürüstçe yapan taksicileri de isyan noktasına getirdi.

İSVEÇLİ ANNE VE OĞLUNU GASP ETTİLER

İstanbul’a turistik amaçla gelen İsveç uyruklu Oliwer Mamcarz annesiyle birlikte 27 Ekim Günü Sultanahmet’ten Şişli’ye gitmek için taksiye bindi. Taksici ise bir süre sonra diğer şoför arkadaşını araca alarak Şişli’ye geldi. Şoför bu mesafe için istediği 180 lirayı talep etti ve parayı anne ve oğludan aldı. Taksiden inecekleri esnada şoförler verilen parayı yeterli bulmayarak tekrar para istedi. Taksi içerisinde yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından taksi şoförleri anne ve oğlun elinden 5 bin İsveç kronu ve 300 Euro’yu gasp ettikten sonra hızlıca uzaklaştı. Yaşadıkları şoku atlatan turistler Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulundu. Kısa sürede yakalan iki gaspçı emniyet ve savcılıktaki sorgularının ardından serbest kaldı.

BREZİLYALI ÇİFT ÖLÜMDEN DÖNDÜ





Kasım ayı başında yaşana bu olay ise neredeyse bir cinayetle sonuçlanacaktı. Brezilyalı İgor Mateus Avila Pires eşi Marcia Godoi Linhares de Souza ile saat 02.00 sıralarında Taksim Meydanı’ndan bir taksiye bindi. Karaköy’de bulunan otele gitmek istediklerini söyleyen çift, taksi şoförüne otelin ismini ve adresini verdi. İddiaya göre taksici turistleri biraz dolaştırdıktan bir arkadaşını da değişim yapacağı şoför olduğunu söyleyerek araca aldı.





Taksici, daha sonra turistleri Karaköy’de bir otelin önünde indirmek istedi. Brezilyalı çift kaldıkları otelin burası olmadığını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Marcia taksiden indi, kocası İgor ise Taksim Meydanı’ndan Karaköy’e 50 lira yazan ücreti taksiciye verdi. Bu paranın yetersiz olduğunu söyleyen taksici bir anda müşterinin cüzdanı ve parasını alarak gaza bastı. Talihsiz adam hareket halindeki araçtan düştü ve ölümden kıl payı kurtuldu Turistlerin şikayeti sonrası harekete geçen polis ekipleri taksiciyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçtaki diğer kişi ise ifadesinin ardından serbest kaldı.



