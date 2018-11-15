Nedir İstanbulluların taksicilerden çektiği

İstanbul’da kısa mesafede yolcu almayan, müşteri seçen taksicilere son günlerde gaspçı ve tacizci taksiciler de eklendi. İstanbulluların özellikle İstanbul’a gelen turistlerin korkulu rüyası haline gelen bu taksiciler vatandaşları ve mesleğini hakkıyla dürüstçe yapan taksicileri de isyan noktasına getirdi.
İSVEÇLİ ANNE VE OĞLUNU GASP ETTİLER
İstanbul’a turistik amaçla gelen İsveç uyruklu Oliwer Mamcarz annesiyle birlikte 27 Ekim Günü Sultanahmet’ten Şişli’ye gitmek için taksiye bindi. Taksici ise bir süre sonra diğer şoför arkadaşını araca alarak Şişli’ye geldi. Şoför bu mesafe için istediği 180 lirayı talep etti ve parayı anne ve oğludan aldı. Taksiden inecekleri esnada şoförler verilen parayı yeterli bulmayarak tekrar para istedi. Taksi içerisinde yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından taksi şoförleri anne ve oğlun elinden 5 bin İsveç kronu ve 300 Euro’yu gasp ettikten sonra hızlıca uzaklaştı. Yaşadıkları şoku atlatan turistler Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulundu. Kısa sürede yakalan iki gaspçı emniyet ve savcılıktaki sorgularının ardından serbest kaldı.
BREZİLYALI ÇİFT ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Kasım ayı başında yaşana bu olay ise neredeyse bir cinayetle sonuçlanacaktı. Brezilyalı İgor Mateus Avila Pires eşi Marcia Godoi Linhares de Souza ile saat 02.00 sıralarında Taksim Meydanı’ndan bir taksiye bindi. Karaköy’de bulunan otele gitmek istediklerini söyleyen çift, taksi şoförüne otelin ismini ve adresini verdi. İddiaya göre taksici turistleri biraz dolaştırdıktan bir arkadaşını da değişim yapacağı şoför olduğunu söyleyerek araca aldı.
Taksici, daha sonra turistleri Karaköy’de bir otelin önünde indirmek istedi. Brezilyalı çift kaldıkları otelin burası olmadığını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Marcia taksiden indi, kocası İgor ise Taksim Meydanı’ndan Karaköy’e 50 lira yazan ücreti taksiciye verdi. Bu paranın yetersiz olduğunu söyleyen taksici bir anda müşterinin cüzdanı ve parasını alarak gaza bastı. Talihsiz adam hareket halindeki araçtan düştü ve ölümden kıl payı kurtuldu Turistlerin şikayeti sonrası harekete geçen polis ekipleri taksiciyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçtaki diğer kişi ise ifadesinin ardından serbest kaldı.
HEM SAPIK HEM DOLANDIRICI
İstanbul Şişli’de Tayland uyruklu kadın turist Niorn S., bir süre önce bindiği 34 TEH 13 plakalı takside fazla ücret ödedi. Olayın ardından 7 Kasım Çarşamba günü turist kadın tesadüfen aynı taksiye denk geldi. Kadın bu kez olanı biteni cep telefonuyla kayda aldı. Yolculuk süresi boyunca kadınla sohbet eden taksici, sözlü ve fiziksel olarak tacizde bulundu. Turist daha sonra araçtan ineceği esnada ise taksici hem fazla para istedi hem de kadının uzattığı 100 lirayı el çabukluğuyla değiştirip cebinden 20 lira çıkarıyor. 20 lira verdiğini iddia ettiği kadından 20 lira daha iste taksici, kadın turistin şikayeti üzerine yakalanarak mahkeme önüne çıkarıldı. B.T. adlı taksici mahkeme tarafından, “Basit cinsel saldırı ve nitelikli hırsızlık” suçlarından tutuklan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AYNI MESAFE FAZLA ÜCRET
Taksici dehşetinin son örneği ise dün Vatan Caddesi’nde yaşandı. Kanser tedavisi için bir süredir İstanbul’da bulunan Iraklı Mohammed Dawood (60) akşam saatlerinde Çapa Tıp Fakültesi’nden Aksaray’a gitmek için bindiği taksinin sürücüsü arasında taksimetre ücreti konusunda tartışma çıktı. Taksi sürücüsü, Aksaray’da inmek isteyen Mohammed Dawood’dan 28 TL ücret talep etti. Aynı mesafeyi günde iki kere farklı taksiler gidip gelen ve 10-15 TL arasında ücret ödediği söyleyen Dawood itirazda bulundu. Sürücü ile müşterisi arasında başlayan tartışma büyüdü ve taksi sürücüsü 60 yaşındaki müşterisini darp etti. Taksi sürücüsü, ücret farkını çevredekilerin ödemesi üzerine aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Iraklı Dawood’un sürücü hakkında şikayette bulunup bulunmadığı yada taksici hakkında her hangi bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.
ENGELLİ VATANDAŞA “KISA MESAFE” BAHANESİ
Bir diğer vaka da 4. Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Koltuk değneği kullanan engelli bir vatandaş, yoldan taksi çevirdi. Taksiciyle konuşarak araca binmek isteyen vatandaş, “kısa mesafe” bahanesiyle reddedildi. Bunun üzerine engelli vatandaş başka bir taksi çevirdi. Ancak aynı muameleyi o taksiciden de gördü. Duruma şahit olup isyan eden bir dolmuş şoförü ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Olayı yorumlayan dolmuş şoförü, “Taksici şu anda kısa mesafeleri almıyor. Sakat bir vatandaş var onu almıyor, yolcu seçiyor. Buradakilerin hepsi taksi bekliyor ama taksici müşteri beğeniyor. Ayağından sakat vatandaşımız, taksi boş olmasına rağmen ayakta bekliyor.” ifadelerini kullandı.