Elektriğe damat zammı







CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek olan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.





“Bu kanun hocanın istemediği damadın istediği bir kanundu. Hoca varken bu kanun gelemedi. Hoca gitti, damat durdu, damada ve saraya yakın bir Başbakan geldi ve gelen hükümetin ilk icraatı olarak bu kanunu birinci sıraya çekiyorlar" diyen Özel, "Damadın istediği bu kanuna dün bizimle birlikte AKP Grubu’ndan çok sayıda milletvekilinin de pasif direniş gösterdiğinin altını çizmek isterim. Dün yoklama istedik, 164 AKP’li salona gelip bu kanun görüşülsün demedi. Ara verildi, mesajlar atıldı ama bu kanun görüşülmedi" ifadelerini kullandı.





Söz konusu kanuna karşı yurttaşları isyana çağıran Özel "Bu kanuna karşı isyan etmeyen başka neye isyan edecek, gerçekten hayretler içinde kalıyoruz. Damadın kanunu geliyor. Bugün gelen kanunla kayıp kaçak bedellerinin şirketlere ödenmesini ve bundan sonra da mahkeme kararlarına rağmen tekrar tüketicinin faturalarında yer almasını düzenliyorlar. Bu elektrik dağıtım şirketlerinin kayıp kaçaktan uğradıkları zararı devletin sırtına yüklüyor. Bundan sonra kazanılmış mahkemeler var ya bunu tüketiciye yükleyemezsin, kanuna koymuşlar, bundan sonra tüketiciye yüklemeyi yasal hale getiriyor" dedi.





Özel şöyle devam etti:





'HER TÜRLÜ YATIRIM HARCAMASI DA FATURANIN ALTINDA DAĞITIM TARİFESİNİN İÇİNDE YER ALACAK'





"Şirketlerin, bundan önce olmayan bir şeyi yapıyor, yatırım harcamalarını faturaya yansıtmasını söylüyor. Aklınıza gelecek her türlü yatırım harcaması da faturanın altında dağıtım tarifesinin içinde yer alacak.





'DAĞITIM MALİYETİ OLARAK İLAVE EDİLECEK'





Şunu yapıyorlar geçmişte açılan davalara ödenmiş ya da ödenecek paralar ve bugün geçmişe yönelik açılacak davalardan kaynaklanan paralar, bundan sonraki faturalara dağıtım maliyeti olarak ilave edilecek. Bundan sonraki faturalara hem çalıntı elektriği hem eski çalınmış elektriklerin parasını ödeyeceğiz.





'52 LİRALIK ELEKTRİK TÜKETENE 105 LİRA FATURA GELECEK'





52 liralık faturaya geçmişte 80 lira ödüyorduk, mahkeme kararı faturayı 52 liraya indirmişti, bu düzenleme ile 105 liraya çıkıyor. Bundan sonra 52 liralık elektrik tüketene 105 lira fatura gelecek. Bu kanun onun kanunu. Bu konuda halkı gerçekten isyana teşvik ediyoruz. Bu kanunun geçmemesi için elimizden geleni yapacağız.”





BAŞBAKAN’A ÇAĞRI





Başbakan Binali Yıldırım’a da çağrıda bulunan Özel, şunları söyledi:





“Başbakan Binali Yıldırım’a çağrımızdır, vatandaşı salak yerine koymak aldığın talimatlarla damadın gönlünü yapmak yerine vatandaşın gönlünde şu kadarcık bir yer tutmak istiyorsan bu kanunu geri çekersin.





'DAMAT HARİKALAR DİYARINDA BİR KANUN YAPMIŞLAR'





Memleketi artık bilim, akıl, komisyon, öneri değil, damat yönetiyor. Bir enerji şirketinin CEO’su damat Alice Harikalar Diyarında, damat harikalar diyarında bir kanun yapmışlar. Damat ne istiyorsa o var kanunda, ne vatandaşın talepleri var, ne yargının gerekleri var, ne Anayasanın gerekleri var. Damada göre kanun yaparsanız, bundan sonra çok kayıp olur, çok ölen olur.”





'YA SEN BU ANAYASAYA UYMAYA ALIŞACAKSIN YA BİZ SANA ALIŞMAYACAĞIZ'





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’den ayrılırken “alışacaksınız” ifadesini kullandığını belirten Özel, şöyle devam etti:





“Elimizde bir Anayasa var. Sayın Cumhurbaşkanı elimizde bir Anayasa var, biz bu Anayasadan ayrılmaya alışmayacağız, iyiye alışılır, güzele alışılır, gelişime alışılır, yeniliklere alışılır ama baskıya, zulme, hukuksuzluğa alışılmaz, direnilir. Sayın Cumhurbaşkanı ya sen bu Anayasaya uymaya alışacaksın ya biz sana alışmayacağız, biz bu zulme direneceğiz, biz bu hukuksuzluğa direneceğiz. Bizden Anayasaya aykırı davranmaya alışmamızı kimse istemesin, biz bu hukuksuzluklara, bu zulme, bu haksızlığa direneceğiz.”