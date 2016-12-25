El Bab'da kaç zırhlı araç vuruldu? İşte o belge!

El Bab'da neler oluyor?





Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili sosyal medyaya sızan bir belge gündemi sarsacak.





IŞİD’in, El-Bab’daki hastane bölgesinden geçtiği görüntülerde, TSK’nin ağır kayıplar sonrası geride zırhlı araçlar ile çok sayıda askeri ekipman bıraktığı görülüyor.













Son günlerde IŞİD’in karşı saldırılarını artırdığı El-Bab bölgesi, TSK ve AKP-MİT güdümlü cihatçı gruplar için bataklığa dönüştü. Sadece 21-22 Aralık’ta, El-Bab’ın batısındaki stratejik Akil dağı ve çevresindeki çatışmalarda en az 16 asker hayatını kaybetti, 85’i de yaralandı.





Saray-AKP iktidarı ise, El-Bab’da yaşanan bu hezimetin ardından kayıplar ve yaralılarla ilgili haberleri bir müddet gizlemeye çalıştı. Ana akım medya da kayıplara ilişkin haberleri ancak iki sonra, 23 Aralık’ta manşetlere taşıyabildi.





Öte yandan sosyal medyaya sızdırılan “Hasarlı/Vurulan/Haber Alınamayan Zırhlı Araç Durum Çizelgesi” başlıklı bir belge söz konusu saldırılar sonrası El-Bab’taki durumun vahametini gözler önüne serdi.





Çizelgede altını çizdiğimiz zırhlı araçlara, IŞİD’in yayımladığı görüntülerde rastlamak mümkün.













Çizelgede, TSK’ye ait 11 tank, 2 Zırhlı Muharebe Aracı, 1 Gelişmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı ve 1 Kobra tipi zırhlı aracın IŞİD saldırıları sonucu vurulduğu, ağır hasar aldığı veya akıbeti hakkında bilgi alınmadığı belirtiliyor.





Belgenin kim tarafından sızdırıldığı bilinmiyor, ancak içeriğinin doğru olduğuna ilişkin görsel kaynaklar mevcut.





IŞİD’in haber ajansı Amak’ın El-Bab’ın batısındaki hastane bölgesi ve çevresinden geçtiği fotoğraflarda çizelgede adı geçen araçları görülüyor.





Amak’ın hastane bölgesinden geçtiği görüntülerde görülen TSK’ye ait iki Leopard 2A4 tipi tank ve bir Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA-15) ile çizelgede bilgileri verilen araçların plakaları birbiriyle eşleşiyor.













Leopard 2A4 Tank













Leopard 2A4 Tank













Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA-15)

















IŞİD’in El-Bab’ın batı bölgesinden geçtiği görüntülerde de TSK’ye ait 2 Leopard 2A4 tipi tank, 1 M60T tank ve 1 Kobra tipi zırhlı aracın tanksavar füzesiyle vurulmuş olduğu görülüyor. Bu zırhlı araçların bilgisi de söz konusu çizelgede mevcut.





EL BAB HALLOLMAK ÜZERE





Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 askerin şehit olması sonrası yaptığı açıklamada "Şimdi El-Bab neredeyse hallolmak üzere. TSK, ÖSO ile beraber orayı da hallediyor." demişti.







Sendika.org