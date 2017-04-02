Samanyolu Haber /Gündem / Elazığ'da maden kazası /02 Nisan 2017 00:59

Elazığ'da maden kazası

Elazığ'da bulunan bir krom madeninde göçük yaşandı. Göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Elazığ'da maden kazası

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti.Alacakaya ilçesinde özel bir şirkete ait krom madeninde göçük meydana geldi. İşçilerden Özcan Dağdelen, düşen kaya parçalarının altında kaldı. Dağdelen’i kurtarmak için arkadaşları seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu çıkarılan Özcan Dağdelen’in hayatını kaybettiği belirlendi.Özcan Dağdelen’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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