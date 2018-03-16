El konan şirketleri hortumlayacak kayyım AKP yöneticisi çıktı

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre Mahmut Birlik, hizmet hareketine yakın oldukları gerekçesiyle el konan ve milyarlarca dolar değer biçilen yedi şirketin yönetimine kayyım olarak atandı.







Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) 9 Mart 2018 tarihinde güncellenen listesine göre bu şirketler şöyle:





Naksan Holding A.Ş.,

SOHO Yatırım İnşaat Gayrimenkul Dış Ticaret,

Tasfiye halinde Cardiatech Sağlık Ürünleri,

Vera Denizcilik,

Verimli Plastik Film ve Enerji,

Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya,

Sanal Kokpit Simülatör Üretim.







AKP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci 25 Şubat’ta yeniden bu göreve seçilmesinden sonra dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılığına Mahmut Birlik’i getirmişti.