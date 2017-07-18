Samanyolu Haber /Gündem / El Kaide’nin kurucusunun adını caddeye verdiler! /18 Temmuz 2017 09:37

El Kaide’nin kurucusunun adını caddeye verdiler!

İstanbul Ümraniye Dudullu’daki bir caddeye El Kaide örgütünün kurucusu Abdullah Azam’ın adı verildi.

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El Kaide’nin kurucusu Azam’ın ismi caddede

Terör listelerinde de adı bulunan Azam, küresel cihat fikrinin temsilcileri arasında yer alıyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuyu TBMM gündemine taşıdı ve önerge verdi. Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım'a şu soruları da yöneltti: “Bahse konu caddenin daha önceki ismi nedir? Türkiye, El Kaide'yi ‘terör örgütü' olarak tanımaktan vazgeçmiş midir?



El Kaide ‘terör örgütü' ise örgüt kurucusunun adı bir caddeye nasıl ve hangi gerekçe ile verilmiştir? El Kaide ‘terör örgütü' ise Ümraniye Belediyesi yöneticileri hakkında, terör örgütüne yardım ve terör örgütünü destekleme gerekçesiyle soruşturma açılmış mıdır ya da açılacak mıdır? El Kaide ‘terör örgütü' ise örgüt kurucusunun adını bir caddeye veren Ümraniye Belediyesi'ne de kayyum atanacak mıdır?”


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