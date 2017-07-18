Samanyolu Haber /Gündem / ABD elçisi: Hepsini serbest bırakın /18 Temmuz 2017 09:42

ABD elçisi: Hepsini serbest bırakın

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi, John Bass, Büyükada’da gözaltına alınana 10 hak savunucusu konusunda Türkiye’ye tepki gösterdi. Bass, “Türkiye: Tüm insan hakları savunucularını serbest bırak” dedi.

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ABD’nin Türkiye Büyükelçisi John Bass İstanbul Büyükada’da 5 Temmuz’da gözaltına alınan 10 insan hakları savunucusu ile ilgili tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “15 Temmuz’un devamı niyetinde bir toplantı için bir araya gelmişlerdi” dediği insan hakları savunucuları için Bass’ın, Uluslararası Af Örgütü’nün ofisine yaptığı ziyaretin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Bass ziyareti sırasında üzerinde “Türkiye: Tüm insan hakları savunucularını serbest bırak” yazılı afiş taşıdı.

ABD Dışişleri başta Uluslararası Af Örgütü’nden olmak üzere gözaltı kararları üzerine peş peşe açıklamalar yapmış son olarak da Büyükelçi Bass, geçen hafta ABD Bağımsızlık Günü nedeniyle düzenlediği resepsiyonda da adalet ve hukukun üstünlüğü konusunda özetle şu mesajları vermişti:

“Geçen yıl içinde meydana gelen olaylar, terörizm ve şiddete verilebilecek yegâne cevabın adalet ve hukukun üstünlüğü olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. ABD’de terörle başa çıkarken yaşadığımız acı deneyimler ve yaptığımız hatalar, adaleti aceleye getirmenin ya da terörizmin geniş bir tanımlanmasının kendi başına tehlikeli olabileceğini bize öğretti. Bu tür tutumlar temel özgürlükleri aşındırabilir, hükümetlere güvene zarar verebilir ve adalet, intikamla karıştırılabilir. Mevlana’nın “keder, merhametin bahçesine dönüşebilir” öğretisi, hepimizin adalet ve intikam arasındaki ince çizgiyi hatırlamasına yardımcı olabilir.”
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