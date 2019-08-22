El Beşir'in hatırına kiralanan dev tarım alanı beş yıldır boş yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2014’te Sudan’da tarımsal faaliyet için kiralanan araziler ve 12 bin 500 hektarlık örnek çiftlikte herhangi bir yatırım yapılmadığını ve gelişme kaydedilemediğini söyledi.







CHP’li Gürer, Tarım İşletmleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) 28 Nisan 2014’te Tarımsal İşbirliği Protokolü kapsamında, Sudan’da çiftlik kurarak ve arazi kiralayarak tarımsal faaliyetlere başlamasını Meclis gündemine taşıdı. Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Sudan’daki çiftliğin son durumunu ve ne kadar yatırım harcaması yapıldığını sordu.





Sena Yaşar'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre Gürer, Pakdemirli’ye, “Bakanlığınız kadrosundan TİGEM’den kaç kişi bu çiftlik için Sudan’dadır? Kaç Sudanlı çalışan bulunmaktadır? Bunlara ne kadar ücret ödenmektedir? TİGEM ve bakanlığınıza bağlı birimlerin, ülkemiz dışında Sudan haricinde satın aldığı tarım alanı ya da çiftlik var mıdır” sorularını da yöneltti.





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Gürer’in önergesine yanıt veren Pakdemirli, Sudan ile yapılan anlaşma kapsamında arazi satın alınmasının söz konusu olmadığını belirterek, “Kurulacak ortak şirket marifetiyle, Sudan’da 12 bin 500 hektar arazide örnek çiftlik olarak tarımsal faaliyetler yapılacak olup halen söz konusu araziler ve örnek çiftlik için önerge tarihi itibarıyla herhangi bir yatırım harcaması gerçekleşmemiştir” dedi. Pakdemirli, Sudan’a bugüne dek yalnızca bir TİGEM personelinin geçici görevlendirme ile gittiğini belirterek, “Ortak şirketin yönetim kurulu üyesi ve genel müdür yardımcısı olarak atanan personel haricinde Sudanlı çalışan bulunmamaktadır” yanıtını verdi.





"5 YILDIR GELİŞME YOK”





Pakdemirli’nin yanıtına ilişkin açıklama yapan Gürer, TİGEM’in işletemediği için bünyesindeki 22 çiftçiliği özel sektöre kiraladığını, tarım yatırımları yapmak için Afrika kıtasındaki Sudan’da 12 bin 500 hektar alana örnek çiftlik kurarak, Türk özel sektörünün de bu ülkede 5 ayrı bölgede 780 bin 500 hektar alanda tarımsal yatırım yapması için çalışma başlattığını belirtti. Gürer, Pakdemirli’nin 2018’de gittiği Sudan’da “İmzalanan Tarımsal İşbirliği Protokolü’nün geliştirilmesi ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor” sözlerini de anımsattı. AKP’nin son 17 yıldır uyguladığı yanlış politikalarla Türkiye’de artık tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiğini belirten Gürer, şunları kaydetti:





“15-20 yıl öncesine kadar Türkiye, tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten, bu sektörde ithalattan çok ihracat yapan bir ülke idi. Ancak, AKP’nin ithale dayalı politikaları sonucu, Türkiye’de tarım ve hayvancılık bitme noktasına geldi. Tarım Bakanlığı’na bağlı bir kuruluş olan TİGEM kendi çiftliklerini işletemediği için kiraya verdi. Yabancı yatırımcılar ya doğrudan ya da dolaylı olarak Türk ortaklarıyla birlikte binlerce hektar tarım arazisi satın aldı. Hal böyleyken, TİGEM Sudan’da çiftlik kurmaya gidiyor. 5 yıldır hiçbir gelişme olmaması da ilginç. Acaba görevlendirilen yönetim kurulu üyesine ve genel müdür yardımcısına ne kadar ödeme yapıldı?”