Samanyolu Haber /Gündem / Bakan THK'ya kızdı: Onların sertifikalarına güvenmiyorum, uçakları da işimize yaramıyor /22 Ağustos 2019 10:56

Bakan THK'ya kızdı: Onların sertifikalarına güvenmiyorum, uçakları da işimize yaramıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, THK'nın yangın söndürme uçaklarıyla ilgili, "THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum" dedi. Pakdemirli "THK uçakları işimize yaramıyor. Almak zorunda değiliz. THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana muhalefet ile birlikte hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes'e sıçrayan orman yangınında gündeme gelen THK uçaklarına dair tartışma sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "'Beni memuriyetten atın, bu uçağa binmem' diyorlar. Hükümetimize siyasi saldırı var, bu dikkate alınmalı. THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum. THK uçakları işimize yaramıyor. Almak zorunda değiliz" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, "THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana muhalefet ile birlikte hareket ediyor" diye konuştu.

THK yönetimini eleştiren Pakdemirli, "El atından 20 uçakları olduğunu söylüyorlar hani nerede? Apronda 6 uçak gözüküyor. 3'ünün motoru yok. Vizontele'de bir sahne var ya 'Baba motor yok’ diyor. Aynen öyle…" dedi.

THK 'HAZIRIZ' DEMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Türk Hava Kurumu'na (THK) ait yangın söndürme uçaklarıyla ilgili olarak "Bu uçaklar eski, bozuk, yağ kaçırıyor" demesi üzerine konuşan bir THK yetkilisinin bugün "Yangın söndürme uçaklarımız ne bozuk, ne eski, ne de yağ kaçırıyor. Çağırsınlar, motor çalıştıralım." dediği basına yansımıştı.
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