Samanyolu Haber /Gündem / Silivri'de "darbe"den yargılanan askerlerin El Bab'ta IŞİD'le savaştıkları ortaya çıktı! /23 Ocak 2017 13:20

Silivri'de "darbe"den yargılanan askerlerin El Bab'ta IŞİD'le savaştıkları ortaya çıktı!

15 Temmuz gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işgale gittikleri gerekçesi ile 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan 28’i tutuklu 34’ü tutuksuz toplam 62 askerin yargılanmasına başlandı. Mahkeme Başkanı, duruşmaya gelmeyen ve tutuksuz yargılanan bazı erlerin El Bab operasyonuna katıldıkları için yurt dışında bulunduklarını, bu nedenle onlara tebligat yapılamadığını belirtti.

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işgale gittikleri gerekçesi ile rütbeli olan 28 askerin tutuklu, 34 erin ise tutuksuz yargılandığı 62 sanıklı davaya Silivri Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda başladı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu yargılanan 28 rütbeli asker ile tutuksuz yargılanan 34 erden 15’i katıldı. Sanıkların kimlik tespiti yaklaşık 1 saat sürdü. 



HER İKİ SAATTE BİR ARA VERİLECEK

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, kimlik tespitinin ardından iddianamenin özetleneceğini, ardından da tutuklu sanıkların sorgusuna geçileceğini belirterek, duruşmaya da 2 saatte bir 15’er dakikalık ara vereceğini söyledi. 



TUTUKSUZ ERLERİN BAZILARI EL BAB OPERASYONU’NDA

Mahkeme Başkanı Öztürk, tutuksuz yargılanan erler için görev yaptıkları Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugayı’na tebligat çıkardıklarını, gelen yanıtta tebligat çıkarılan erlerin bazılarının El Bab operasyonuna katıldıkları için yurt dışına gittikleri, sınır dışına tebligat yapalamayacağı için duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanıklara ikinci tebligatın yapılmadığını söyledi.

Başkan Ali Öztürk, iddianameyi okumaya başladı. İddianamenin okunmasının ardından sanıkların sorgusuna geçilmesi bekleniyor.


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