Barzani: O Başbakan olursa Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan ederiz!

Barzani’den ‘bağımsız Kürdistan’ resti





Mesud Barzani, Londra merkezli Şark El Awsat gazetesine verdiği mülakatta tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

Eski Irak Başbakanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri Maliki'nin tekrar başbakan olma yollarını aradığını söyleyen Barzani, “böyle bir durumun yaşanması halinde bağımsızlığı hemen ilan edeceğini ifade” etti.





Görevden alınan Irak Maliye Bakanı Hoşyar Zebari meselesine de değinen Barzani, şöyle devam etti: “Bu meseleyi Başbakan Haydar Abadi'nin elini zayıflatmak için yarattılar. Böylece Maliki'nin tekrar başbakan olmasını planlıyorlardı. Çünkü Musul operasyonunun başarısız olması isteniyordu.”





Barzani, “Maliki'nin Irak Başbakanı olduğu saat ben hiç kimseye bakmadan hemen Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan edeceğim” derken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık ne yaşanacaksa yaşansın. Maliki'nin hüküm süreceği bir Irak'ta kalmayacağım.”

Başkan Barzani ayrıca, “Abadi ve Bağdat'taki yetkililere açık bir şekilde izah ettim. Iraklılar aralarında bir ortaklık kurmakta başarısız oldular. Bu nedenle en iyisi iki iyi komşu olmaktır” dedi.





TRUMP MESAJI: KÜRTLERE DESTEK DEVAM EDER





Barzani, 20 Ocak’ta göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Irak’taki ‘Kürdistan bölgesi’ sorumluları arasındaki iyi bir diyaloğun devam edeceğini, Washington Yönetimi’nin Kürtlere desteğinin devam edeceğine inandığını da sözlerine ekledi.