Samanyolu Haber
El Bab'ta Türk askerine saldırı... Şehitler var!
°C
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karabük
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Şırnak
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
ARA
İmsak -
06:45
Güneş -
08:19
Öğle -
13:10
İkindi -
15:26
Akşam -
17:48
Yatsı -
19:15
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
El Bab'ta Türk askerine saldırı... Şehitler var!
/
07 Aralık 2016 12:03
El Bab'ta Türk askerine saldırı... Şehitler var!
Son dakika haberi… El Bab’da Türk askerine saldırı
SHABER3.COM
El Bab’da Türk askerine saldırı
El Bab’da Fırat Kalkanı operasyonuna katılan Türk askerine düzenlenen saldırıda iki asker şehit oldu bir asker ağır yaralandı.
<< Önceki Haber
El Bab'ta Türk askerine saldırı... Şehitler var!
Sonraki Haber >>
AKP'den itiraf gibi sözler: Kapımızda hürriyet dilenin...
CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde parti grubu adına konuşma...
Ünlü havai fişek fabrikası patladı
Meksika’nın Tultepec kentindeki en ünlü havai fişek açık hava pazarında patlama meydana geldi....
Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan TSK'nın El Bab Operasyonu'daki son kayıpları ile ilgili skandal bir ifade...
Son Dakika! Sputnik: IŞİD El Bab'da saldırdı, TSK ve ÖSO'nun kayıpları var
Suriye'nin El Bab kentinde şiddetli çatışmalar yaşanırken ölü ve yaralı haberleri geliyor. IŞİD,...
TÜİK'in rakam cambazlığı baltayı taşa vurdu
Commerzbank'ın 2017 Türkiye raporu ne anlatıyor?
Fatma Şahin'e de yurtdışına çıkış yasağı mı?
AKP iktidarında bakanlık görevinde de bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in...
Erdoğan "Birkaç" deyince Havuz El Bab şehitlerini haber yapamadı!
AKP'nin Havuz Medyası El Bab'tan gelen 14 şehit haberini manşet yapamadı.
Rabbim ve milletim beni affetsin desen de, artık bu işin affı yok!
Gazeteci Yazar Hasan Cemal Türkiye'nin son dönemde yaşadıklarından yola çıkarak 'Siyasal sorumluluk...
El Nusra tetikçisi Altıntaş'ın yakınları serbest bırakıldı
Ankara’da katıldığı resim sergisinde Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’a silahlı saldırı düzenleyen...
Dünyanın en büyük ve sıcak çölüne kar yağdı
Afrika'daki meşhur Sahra Çölü'ne 38 yılın ardından ilk kez kar yağdı. Son kar yağışı 18...
Putin herşeyi biliyor
Erdoğan suikastçinin El Nusracı olmadığı tezini işlese de Rusya, Ankara'nın cihatçılarla ne...
Karargah'ta Akar'ın gözaltına alınacağı konuşuluyor
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, zengin çocuklarına çürük raporu vermekten yargılanan...
Tweet
Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj
Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj
Rusya'da korkutan patlama
Sahra Çölü'ne kar yağdı
Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!
Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu
Ünlü havai fişek fabrikası patladı
Twitlerle Türkiye gündemi
Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!
"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Son dakika! El Bab'taki IŞİD saldırısında şehit sayısı 16'ya yükseldi
Türkiye'de yeni darbe mi hazırlanıyor?
Vefat eden Ahmet Selim'in bile malvarlığına el konuldu
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
21:59:11