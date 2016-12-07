Dolar ne kadar oldu?





Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın açıklamaları, vatandaşın döviz bozdurma kampanyası ve küresel piyasalardaki iyimserlikle dün gelişmekte olan ülkeler arasında Türk Lirası dolar karşısında en iyi performans gösteren para birimi oldu.



Dolar bugün 3.43’ün de altını görürken 11:53’te 3.4284/4299 TL civarında işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 3.6786/3.6789 seviyesinden işlem görüyor.





Kapalıçarşı’da gram altın 129 TL’den satılırken, çeyrek altın 213 TL, yarım altın 426 TL, tam altın 847 TL’den alıcısını bulacak. Ekonomide ise gözler yarın açıklanacak sanayi üretiminde olacak.





PETROLDE BÜYÜK ARTIŞ





Petrol üreten ülkelerin gelecek yıl üretimi bir miktar sınırlamak üzere geçen hafta anlaşmasından bu yana yüzde 19 değer kazanan petrol, bugün üretim sınırlamalarının piyasada iki yıldır süregelen arz fazlasını gidermekte yeterli olmayacağı endişesiyle yüzde 0.5 geriledi.





BİR BUÇUK YILIN EN KESKİN ARTIŞI





Altın fiyatları Fed’in gelecek hafta ABD’de faizleri artıracağı beklentisiyle yüzde 0.1 geriledi. Yatırımcısına faiz geliri sağlamayan altına sahip olmanın maliyeti faizlerin yükselmesine paralel olarak artıyor ve altının fiyatı üzerinde baskı yaratıyor. ABD’de dün açıklanan ve yüzde 2.7 yükselerek yaklaşık bir buçuk yılın en keskin artışını kaydeden fabrika siparişleri ekonominin faiz artırımlarının yükünü kaldıracak kadar güçlendiğine işaret ediyor.