Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'ndan sanatçılara çağrı: Paylaşmaya devam edin /11 Mayıs 2019 12:54

Ekrem İmamoğlu'ndan sanatçılara çağrı: Paylaşmaya devam edin

Halkın oylarıyla İstanbul Belediye Başkanı seçilen ancak YSK kararıyla mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu, sanatçılara bir mesaj daha gönderdi. İmamoğlu videoda "Haddini bilmesi gereken siyasilerdir, bizleriz; sanatçılar, akademisyenler, iş insanları değil. Korkmadan konuşmaya, paylaşmaya devam edin lütfen" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan sanatçılara çağrı

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, "Sanatçılar gibi toplumun önünde olan insanların fikirlerini paylaşması gayet doğaldır. Haddini bilmesi gereken siyasilerdir, bizleriz; sanatçılar, akademisyenler, iş insanları değil. Korkmadan konuşmaya, paylaşmaya devam edin lütfen. #HerŞeyÇokGüzelOlacak" yazdı.

Sanatçılar hedefte

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin aldığı karar üzerine sosyal medyada 'Her şey çok güzel olacak' diyerek Ekrem İmamoğlu'na destek olan sanatçılar hedef gösterilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçıların listesini ‘Kayıt’ notuyla paylaşmış, AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel ise 'Adaletinizin terazisini sileyim' ifadesini kullanmıştı.
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