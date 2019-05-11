Ekrem İmamoğlu'ndan sanatçılara çağrı: Paylaşmaya devam edin

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, "Sanatçılar gibi toplumun önünde olan insanların fikirlerini paylaşması gayet doğaldır. Haddini bilmesi gereken siyasilerdir, bizleriz; sanatçılar, akademisyenler, iş insanları değil. Korkmadan konuşmaya, paylaşmaya devam edin lütfen. #HerŞeyÇokGüzelOlacak" yazdı.





Sanatçılar hedefte





Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin aldığı karar üzerine sosyal medyada 'Her şey çok güzel olacak' diyerek Ekrem İmamoğlu'na destek olan sanatçılar hedef gösterilmişti.





Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçıların listesini ‘Kayıt’ notuyla paylaşmış, AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel ise 'Adaletinizin terazisini sileyim' ifadesini kullanmıştı.