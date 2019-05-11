Almanya'dan DİTİB imamlarına suçlama: Türkiyeli imamlar ajan

Geçen yıl görevinden ayrılan Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen, Almanya’da 900’e yakın camisiyle Türkiye Diyanet Kurumu'na bağlı çalışan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) üyesi imamlar için, “Onların istihbarat faaliyetleri içinde bulunduklarını ve topladıkları bilgileri Türkiye kurumlarına gönderdikleri biliniyordu.” diye konuştu.





Hans-Georg Maaßen haftalık haber dergisi Focus’un internet sitesi Focus Online'a konuştu.





Türkiyeli imamlarının söz konusu ajanlık faaliyetlerinin devletin bağımsızlığına saldırı anlamına geldiğini belirten Maaßen devamla şunları söyledi:





“Bana göre DİTİB’in ideolojik dini bakış açısının da demokratik değerlerle uyuşmuyor. Bundan dolayı Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın bu organizasyonu daha yakından takip etmesi gerekiyor. Tabii ki bu konudaki karar siyasi iradenindir.”













2019 yılı ocak ayında DİTİB’in tamamen Ankara’ya bağlanması amacıyla genel başkan ve genel başkan yardımcısı bizzat Türkiye tarafından belirlenmişti.





DİTİB’in genel başkanlığına Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen getirilerken, genel başkanlığına ise 2014-2017 yılları arasında Türkiye'nin Köln başkonsolosluğunda din hizmetleri ataşesi olarak çalışan Ahmet Dilek atanmıştı.





"AJAN İMAMLAR" SORUŞTURMASI KAPANMIŞTI





15 Temmuz 2016’da darbe teşebbüsünün akabinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hizmet Hareketi üyesi oldukları gerekçisiyle birçok imamın görevine son verirken, DİTİB yöneticileri ve imamları son dönemlerde özel olarak seçilip Almanya’ya gönderiliyor.





2017 yılı başında DİTİB’li imamların Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) bilgi verdiği iddiaları ortaya çıkmıştı.





O dönem Kuzey Ren Vestfilya Eyaleti Anayasa Koruma Örgütü en az 13 imamı tespit etmiş, polis de bazı ev baskınları gerçekleştirmişti. Ancak daha sonra DİTİB’e soruşturma dosyası kapatılmıştı.